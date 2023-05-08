Журналист попытался записаться в ЧВК "Вагнер": ему намекнули на смерть в Украине
Российский оппозиционный журналист пытался устроиться в ряды ЧВК "Вагнер". Впрочем, там не стали скрывать, что их наемники в Украине не выживают.
Российский медийщик позвонил вербовщику ЧВК. Во время телефонного разговора он спросил его, отличается ли зарплата в направлении африканского континента и Украины. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на российские СМИ.
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"Премия для родственников"
Представитель вагнеровцев намекнул, что зарплату, полученную на войне в Украине, потратить самому будет невозможно.
Украинскую премию будут тратить родственники, а африканскую будешь тратить самостоятельно. Ну такой, самый весомый аргумент,
– сказал представитель ЧВК "Вагнер".
Журналист оторопел и решил уточнить уровень "выживания" в Украине. Вместо этого оккупант засмеялся в ответ.
"Понимание есть, да?" – засмеялся вагнеровец.
И действительно, понимание того, как ВСУ уничтожает российское "пушечное мясо" все-таки есть.
Потери россиян на войне в Украине
- Только за минувшие сутки, 7 мая, украинские военные ликвидировали еще 660 оккупантов. В целом, с начала полномасштабного вторжения "билеты на концерт Кобзона" получили более 193 тысяч российских солдат.
- Только в направлении Бахмута за последние 9 месяцев враг потерял примерно 100 тысяч живой силы. Однако это, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, лишь ориентировочные цифры вражеских потерь. Он уверен, что дальнейшая верификация только увеличит это количество, ведь враг использует личный состав для так называемых "мясных атак".
- Следует отметить, что и сам глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не скрывает потерь своих бойцов. Чтобы ярче продемонстрировать якобы "снарядный голод", он уже обкладывался десятками тел ликвидированных наемников и записывал видеообращение. "Повар Путина" жаловался, что его уничтоженные бойцы якобы были добровольцами. И что свои жизни они отдают за то, чтобы российские власти "жировали в своих кабинетах с красным деревом".