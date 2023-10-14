"Вагнер" планирует захватить базы ООН в Мали: как этим может воспользоваться Аль-Каида

Часть вагнеровцев находится в Африке, однако там они пытаются вести свои преступные действия. В частности, наемники планируют захватить базы ООН.

ППК "Вагнера" вместе с малийской регулярной армией планируют захватить базы покидающих позиции в стране миротворцев ООН. Аналитики сообщают, что миротворцы планируют покинуть базы уже в середине октября

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Террор местных усилился

Вагнеровцы уже отправились к позициям с целью их захватить. При этом в последнее время усилился террор против местного населения. Члены ППК "Вагнер" убивают гражданских за подозрения в связях с местным филиалом Аль-Каиды (JNIM).

Они используют зверства "Вагнера", чтобы увеличить свою поддержку на местах. К тому же, неоднократно предлагали союз с сепаратистскими группами и северными общинами в регионе Кидал.

JNIM, вероятно, использует свою местную поддержку и легитимность для мирного кооптирования руководства в контролируемых повстанцами районах на севере Мали, что приведет к фактическому контролю JNIM и теневого управления.

– говорится в сообщении ISW.

Если они смогут взять под контроль группировки на севере Мали, то будут представлять еще большую угрозу.

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