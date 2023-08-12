У вагнеровцев нет тяжелого вооружения: насколько велика угроза этой ЧВК для Польши

На территории Беларуси в настоящее время находятся несколько тысяч бойцов ЧВК "Вагнера". Но наемники – это элемент психологического давления на соседей Украины.

Об этом 24 Каналу заявил политический эксперт, директор Института мировой политики Евгений Магда, отметив, что у вагнеровцев сейчас нет тяжелого вооружения.

Смотрите также Через полгода Пригожин либо умрет, либо начнет новый переворот, – Грозев

В октябре в Польше должны пройти парламентские выборы, а также референдум по ряду определенных вопросов. Поскольку Россия воспринимает эту страну как одного из ключевых союзников Украины, то там страна-агрессор может пытаться дестабилизировать ситуацию.

"И этот момент, думаю, будет достаточно ясен. И ему уже Польша противодействует, в частности, через информацию о размещении своих военных", – сказал Магда.

Страна уже заявила, что будет усиливать свой контингент у границы с Беларусью. Туда отправили 10 тысяч польских военных. Определенная часть из них будет находиться вблизи границы, а другая – в резерве.

Насколько угрожает Польше ЧВК "Вагнера": смотрите видео

"Империя Пригожина"

В польском Кракове начали появляться наклейки с призывом вступать в ряды ЧВК "Вагнера". Ссылки на листовках ведут на русскоязычный сайт, где вербуют наемников.

Мы должны осознавать, что криминальная военная компания "Вагнера" – это только верхушка айсберга под названием "империя Пригожина",

– подчеркнул политический эксперт.

Кроме того, в ней есть, например, студия, которая производит кино. А еще – большое "облако" троллей и ботов, которых активно используют. Так, например, недавно в сети распространяли фото, на котором якобы изображен вагнеровец у польской границы.

"Это была ложь. Это был польский военный, который принимал участие в учениях. На этой фотографии с помощью графических редакторов изменили наклейки и все остальное. То есть, элемент психологического давления", – отметил директор Института мировой политики.

ЧВК "Вагнера" в Беларуси