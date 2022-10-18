В Воздушных силах рассказали о поставках систем ПВО в Украину

Украина все еще мало получает тяжелых западных систем противовоздушной обороны. Однако дальнейшая поставка таких комплексов позволит нивелировать воздушные угрозы.

На сегодня в Украине преобладают советские комплексы ПВО, которые технически устарели. Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Как показала себя система IRIS-T

Спикер Воздушных сил отметил, что Украина получила из западного современного тяжелого зенитного вооружения пока только одну установку IRIS-T.

IRIS-T уже показала первые результаты на этой неделе. Комплекс неплохой, отличный, военнослужащие очень радуются результатам. Темпы поставок хотелось бы намного быстрее, потому что война у нас "уже и сейчас" . К сожалению, Германия не сможет нам поставить в короткие сроки, потому что производство комплексов и ракет является тяжелым, их нужно много .

– объяснил военный.

По его словам, Украина подписала с союзниками определенные соглашения, по которым ВСУ будут получать этот комплекс и будут ставить его на вооружение. Он будет постепенно усиливать "еще советскую систему ПВО" и вытеснять ее, поскольку она "уже физически и морально устарела".

"В целом мы не говорим о ПЗРК и других образцах оружия для усиления на поле боя – чтобы сбивать вертолеты и низкие цели. Мы говорим о тяжелых системах ПВО . Ранее Украина получила один комплекс от Словакии – идет речь о 8 пусковых установках. Это были первые поставки. систем ПВО", – добавил Игнат.

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Когда будут NASAMS

По мнению спикера, после IRIS-T дальше Украина может получить системы NASAMS .

Наши военнослужащие Воздушных сил проходят обучение, чтобы в ближайшее время получить первые две батареи NASAMS и тоже усилиться на определенных направлениях. В дальнейшем мы можем получать этот комплекс как военно-техническую помощь от разных стран, которые могли бы нам с этим помочь. NASAMS – оружие проверенное ,

– рассказал военный.

Он подчеркнул, что комплекс на вооружении 12 стран мира и Украине нужно включать все дипломатические и политические инструменты для того, чтобы с его помощью "закрыть небо над Украиной" .

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