"Мы понимаем потребности": в МИД Испании ответили, передадут ли Украине системы ПВО

Испания будет продолжать оказывать военную поддержку Украине и делать "все, что в ее силах".

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает корреспондентка 24 Канала с заседания в Люксембурге.

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Испания понимает наши потребности

По словам главы МИД Испании, страна делает все возможное, чтобы оказать помощь Украине. Ранее Мадрид уже передавал системы ПВО Украине.

Испания уже предоставляла противовоздушную оборону в прошлом и, конечно, будет продолжать делать все, что в ее силах, чтобы украинцы могли защитить свою свободу, свою демократию и всех тех невинных гражданских, которые погибают под бомбежками ежедневно,

– сказал Хосе Мануэль Альбарес.

Он отметил, что испанское правительство понимает потребность Украины в дополнительных средствах ПВО.

Предоставление Украине систем ПВО: последние новости

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что те страны Европы, которые имеют Patriot, не нуждаются в них сейчас так сильно, как Украина. Также она добавила, что ситуация на поле боя остается тревожной и партнеры должны отправлять Украине все, что просит Киев.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что в ЕС признают, что Украина нуждается в большем количестве оружия и систем ПВО. Он заявил, что их наша страна получит в ближайшее время.

Во время заседания Европейского Совета президент Украины Владимир Зеленский призвал передать новые системы ПВО. В то же время президент Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что это не вопрос месяцев, а "дней и недель".

В Воздушных силах отметили, что Украине нужны различные виды вооружения, которое будут дополнять друг друга. Речь идет как о подразделениях РЭБ, так и о системах Patriot. По словам Ильи Евлаша, должна быть пропорционально заполнена ниша каждого из видов вооружения.

Лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе призвали премьер-министров Испании и Греции Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса передать часть своих систем Patriot Украине. Именно эти страны имеют на вооружении более чем дюжину систем.