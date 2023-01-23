Это идиотизм, так ее не расставляют, – оппозиционер высмеял ПВО на крышах в Москве
В Москве начали устанавливать на крышах зданий системы ПВО. В России есть определенная паника из-за страха, что Украина может дронами доставать до военных объектов вглубь территории страны-агрессора.
Усилил панику среди россиян и "хлопок", который неоднократно случался на российских военных аэродромах. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко.
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Идиотский замысел россиян
Впрочем, главная проблема здесь совсем в другом. В общем, в идее Кремля вытаскивать ЗРПК "Панцирь-С1" на крыши зданий в центре российской столицы.
Дело в том, что размещать такого рода защитные объекты ПВО на крышах зданий в центре Москвы – это полный идиотизм, ведь размещать нужно было по периметру Москвы,
– заметил российский оппозиционный политик.
По его словам, противовоздушная оборона Москвы и должна быть размещена по периметру города и области. Впрочем, как показывает практика "хлопка", который иногда случается на территории страны-агрессора, российская ПВО не работает.
Так что россияне и начали вытаскивать на крыши зданий в Москве комплексы "Панцирь-С1". По мнению Яковенко, это сплошной идиотизм. Так, даже если россияне и собьют условную ракету или дрон, то они просто упадут на головы москвичам вместе с обломками этой системы ПВО.
Яковенко высмеял идею Кремля вытащить "Панцирь-С1" на крыши зданий: смотрите видеоСправка. "Панцирь С1" – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Он предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.
"Это признак абсолютной деградации командования и тех лиц, которые отдали такое распоряжение – снаряжать эти объекты ПВО на здания в центре Москвы", – подчеркнул российский оппозиционный политик.
ПВО на крышах домов в Москве: что известно
- В российской столице на админзданиях ставят ПВО. Так, известно об установке уже по меньшей мере 3 комплексов "Панцирь-С1" в центре города, а также недалеко от резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина.
- Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что с военной точки зрения установление комплекса "Панцирь" на крышах построек не имеет никакого смысла. Но может привести к большой беде. Он посоветовал москвичам, как воздушными шарами проверить их противовоздушную оборону на домах.
- Российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин выразил мнение, что оккупанты готовят удары по "центрам принятия решений" в Украине. А поскольку волнуются, что может "прилететь в ответ", то устанавливают системы противовоздушной обороны.