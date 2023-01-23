Это идиотизм, так ее не расставляют, – оппозиционер высмеял ПВО на крышах в Москве

В Москве начали устанавливать на крышах зданий системы ПВО. В России есть определенная паника из-за страха, что Украина может дронами доставать до военных объектов вглубь территории страны-агрессора.

Усилил панику среди россиян и "хлопок", который неоднократно случался на российских военных аэродромах. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко.

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Идиотский замысел россиян

Впрочем, главная проблема здесь совсем в другом. В общем, в идее Кремля вытаскивать ЗРПК "Панцирь-С1" на крыши зданий в центре российской столицы.

Дело в том, что размещать такого рода защитные объекты ПВО на крышах зданий в центре Москвы – это полный идиотизм, ведь размещать нужно было по периметру Москвы,

– заметил российский оппозиционный политик.

По его словам, противовоздушная оборона Москвы и должна быть размещена по периметру города и области. Впрочем, как показывает практика "хлопка", который иногда случается на территории страны-агрессора, российская ПВО не работает.

Так что россияне и начали вытаскивать на крыши зданий в Москве комплексы "Панцирь-С1". По мнению Яковенко, это сплошной идиотизм. Так, даже если россияне и собьют условную ракету или дрон, то они просто упадут на головы москвичам вместе с обломками этой системы ПВО.

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"Панцирь С1" – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Он предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

"Это признак абсолютной деградации командования и тех лиц, которые отдали такое распоряжение – снаряжать эти объекты ПВО на здания в центре Москвы", – подчеркнул российский оппозиционный политик.

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