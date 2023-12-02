Выше на голову, ПВО в Одесской области значительно усилилось, – Братчук

Оккупанты в ночь на 2 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Украинские защитники сбили 10 из 11 "Шахедов". Так силы ПВО, мобильные огневые группы уничтожили почти 90% вражеских БПЛА.

Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что, в частности, удачно и эффективно поработали пограничники. Отметим, что тревогу в области объявили еще вечером 1 декабря.

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"Где-то половина из 90% – это те действия, которые применяют именно мобильные огневые группы. Есть эффективность от этой работы. В этом направлении двигаемся, в частности, и на Южных территориях", – подчеркнул Братчук.

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Какой прогресс

Во время прошлого отопительно-энергетического сезона в 2022 – 2023 году, когда враг атаковал Одесскую область, даже при тех условиях и вооружении украинские военные сбивали максимально все, что можно было сбить.

По сравнению с тем годом, сейчас на голову выше в оснащении, в тактике, в частности. Хотя враг тоже не стоит на месте,

– добавил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

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