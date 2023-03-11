Система противовоздушной обороны сбивает большее количество вражеских ракет над Западом Украины. Причиной является то, что туда долетает меньшее количество ракет российских захватчиков.

Дело в том, что Россия пытается накрыть ракетами максимально большую площадь поражения на нашей территории. Об этом во время стрима на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал.

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Почему над Западом Украины ПВО сбивает больше ракет

Таким образом российские оккупанты пытаются нанести максимальный ущерб нашему государству. Он может быть даже не только физическим, то есть попаданием в объект, но и психологическим, ведь после объявления воздушной тревоги украинцы направляются к укрытиям. Дальше работа за нашей системой противовоздушной обороны.

К примеру, во время прошедшей массированной атаки Россия выпустила по нашему государству 81 ракету. Они рассеиваются и выходит по 20 ракет на Восток, Юг, Север и Запад Украины. Следовательно, чем больше вражеские ракеты рассеиваются по нашей территории, тем легче системе ПВО с ними бороться и тем больше она успевает их ликвидировать.

Чем дольше ракета находится в нашем воздушном пространстве, тем легче ПВО их обнаружить и сбить. У нее больше на это времени,

– объяснил военный эксперт.

То есть чем дальше расположен регион от места пуска ракеты, тем больше вероятность ее сбивания системами противовоздушной обороны.

Жданов объяснил, почему над Западом Украины ПВО сбивает больше ракет: смотрите видео

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