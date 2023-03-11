Річ у тім, що Росія намагається накрити ракетами якомога більшу площу враження на нашій території. Про це під час стріму на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал.

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Чому над Заходом України ППО збиває більше ракет

У такий спосіб російські окупанти намагаються завдати максимальної шкоди нашій державі. Вона може бути навіть не лише фізичною, тобто влучанням в об'єкт, а й психологічною, адже після оголошення повітряної тривоги українці прямують до укриттів. Далі ж робота за нашою системою протиповітряної оборони.

Наприклад, під час минулої масованої атаки Росії випустила по нашій державі 81 ракету. Вони розсіюються і виходить по 20 ракет на Схід, Південь, Північ та Захід України. Відтак, чим більше ворожі ракети розсіюються по нашій території, тим легше системі ППО з ними боротися й тим більше вона встигає ліквідувати їх.

Чим довше ракета перебуває в нашому повітряному просторі, тим легше ППО їх виявити та збити. У неї більше на це часу,

– пояснив військовий експерт.

Тобто чим далі розташований регіон від місця пуску ракети, тим більше ймовірність її збиття системами протиповітряної оборони.

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