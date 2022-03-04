Пылаю, как кадыровец в танке: как признаться в любви во времена войны – щемящие картинки

Даже в тревожные времена украинцы не теряют чувства юмора. А там, где юмор, конечно есть и любовь. Да и чувства даже во времена войны никто не отменял.

Блогер Дмитрий Коваленко создал серию картинок под названием "Как признаться в любви во времена войны с Россией". В своих работах художник иронично обыграл реалии сегодняшнего дня.

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Война России против Украины: как признаться в любви в такие времена – работы Дмитрия Коваленко

Я пылаю от чувств, как кадыровец в танке

Я, конечно, не идеал, но и ты – не киевский призрак

Если ты – не русский диверсант, тогда почему мое сердце – в твоих метках?

Украду тебя, как ромы русский танк

Хочу, чтобы ты капитулировала перед моими чувствами. Безо всяких дипфейков

Хочу делать это с тобой всю ночь! Посылать на*уй русский военный корабль

Пришлешь мне какие-нибудь горячие фотки? Какую-то паляничку

Приходи ко мне в бомбоубежище! Посмотрим обращение Зеленского, наколотим бандеровского смузи

Ты – моя мрия, которую никогда не сожгут оккупанты

Не о шлюхах своих думаю, а представляю, сколько боевых бурятов обезвредили наши ребята

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