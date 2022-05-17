Пылали целые улицы: видео из обстрелянных Горского и Золотого
Источник:Оперативный ВСУ
Российские военные дотла выжигают Горное и Золотое, что в Луганской области. Ночные обстрелы армии агрессора привели к масштабным пожарам.
Многочисленные пожары невозможно тушить из-за не утихающих обстрелов
В ночь на 17 мая в Горном и Золотом продолжались непрерывные обстрелы. Российские военные совершали обстрел, используя артиллерию.
Примечательно Гайдай показал последствия ударов врага по Лисичанску: видео бомбоубежища, где скрывались люди
Массированные вражеские удары вооруженных сил России разрушили около 20 жилых домов.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что после прилетов снарядов здания занимались. Многочисленные пожары было невозможно тушить из-за не утихающих обстрелов.
Люди не выходят на улицу и постоянно находятся в укрытиях. Сообщается, что обстрелы продолжаются и днем 17 мая.
Видео последствий вражеских обстрелов Горного и Золотого
Последние новости из Луганской области
- Сергей Гайдай сообщал, что Украина сейчас контролирует только 10% территории в Луганской области . Речь идет о Рубежном, Лисичанске, Северодонецке, Горном и прилегающих к городам населенных пунктах.
- В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что Северодонецк – это единственное место, где враг может продвинуться. В Институте по изучению войны считают, что вооруженные силы России могут сосредоточиться на Северодонецке и отвергнуть план захвата всей территории Донбасса.
- 17 мая Гайдай рассказал, что войска агрессора пытались штурмовать Горную общину и территорию близ Сиротино. Однако оккупанты были вынуждены отступить, ведь понесли значительные потери.
- Глава Луганской ОВА также сообщил об очередном обстреле Северодонецка. Российские военные попали в больницу и научно-производственное объединение "Импульс".
- В разведке Министерства обороны Великобритании отметили, что Россия, вероятно, будет прибегать к еще более неизбирательным артиллерийским бомбардировкам. Сообщается, что оккупанты планируют нарастить темп наступления на Донбассе.
- В то же время, в британской разведке отметили, что в течение месяца российским оккупантам вряд ли удастся ускорить темп наступления на Донбассе. По предварительным данным, Россия потеряла треть сухопутных боевых сил, вовлеченных в Украину с февраля.
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