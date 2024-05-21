Как будет работать QR-код вместо военного билета: объяснение Минобороны

Военнообязанные в Украине будут иметь возможность сгенерировать QR-код в приложении Резерв+, который будет иметь такую же юридическую силу, как и военно-учетный документ

По словам Минобороны, возможность сгенерировать QR-код появится 18 июня в приложении Резерв+.

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QR-код вместо военного билета

Важно, что выписка из реестра "Оберег" будет иметь такую же юридическую силу, как и военно-учетный документ. Отсканировав QR-код, должностные лица смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.

Проверять это смогут указанные в законе ТЦК и полиция. Когда в приложении появится QR-код, выписка из реестра "Оберіг" будет иметь такую же юридическую силу, как военно-учетный документ – условно как приписное или военный билет (у резервистов),

– объясняют в Минобороны.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что сгенерированные QR-коды планируют сделать идентичными тем, что были во время пандемии COVID-19.

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На сайтах по поиску работы появились вакансии с возможностью бронирования от армии. Это позволяет легко найти такие предложения работы и быстро откликнуться на них. Кроме этого, такие вакансии будут содержать соответствующую отметку "Бронирование". Также она будет отображаться отдельным зеленым бейджем, чтобы поиск стал еще проще.

Минобороны планирует добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию для военнообязанных в приложение Резерв+. В Министерстве обороны убеждены, что процесс взаимодействия гражданина и ВЛК нужно делать цифровым.

Кабинет министров Украины определил места вручения повесток и уполномоченных. Согласно документу, повестки могут выдавать круглосуточно. Если военнообязанный в течение 60 дней не уточнит данные в ТЦК, то ему будут присылать повестку по почте. Такие оповещения будут действовать с 18 июля 2024 года.