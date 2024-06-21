Погиб работник электростанции, который получил ранения в результате атаки врага

В результате обстрела россиян 20 июня в Донецкой области погиб машинист электростанции. Погибшему было 36 лет.

Жизнь Константина забрала российская атака

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. Отмечают, что у Константина остались родители и старший брат.

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"В результате обстрела одной из электростанций в Донецкой области 20 июня погиб 36-летний машинист Константин Александрович Гусак", – говорится в сообщении.



Российская атака унесла жизнь Константина Гусака / Фото Минэнегро

Мужчина получил тяжелые ранения

В момент атаки он находился на территории предприятия, в цехе. В результате обстрела получил тяжелые ранения. Его эвакуировали в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, спасти мужчину не удалось.

В Минэнерго рассказали, что Константин родился в Николаевке. Учился в школе №1. На электростанции занимал должность машиниста-обходчика основного оборудования котлотурбинного цеха.

Атаки врага

Сотрудники ДТЭК попали под обстрел во время ремонта оборудования. Бригада восстанавливала воздушную линию, поврежденную врагом накануне.

Еще один из энергетиков получил осколочное ранение.

"Несмотря на все средства защиты – часть обломков застряла в бронежилете. Сейчас он получил все необходимое лечение", – рассказали в ДТЭК.

Заметим, 20 июня российские оккупанты обстреляли энергообъекты в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях. На двух энергообъектах пострадали 7 энергетиков.