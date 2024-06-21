Життя Костянтина забрала російська атака

Про це повідомляє пресслужба Міненерго. Зазначають, що у Констянтина залишилися батьки та старший брат.

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"Внаслідок обстрілу однієї з електростанцій на Донеччині 20 червня загинув 36-річний машиніст Костянтин Олександрович Гусак", – ідеться у повідомленні.



Російська атака забрала життя Костянтина Гусака / Фото Міненегро

Чоловік отримав тяжкі поранення

У момент атаки він перебував у на території підприємства, у цеху. Внаслідок обстрілу отримав тяжкі поранення. Його евакуювали до лікарні, але, попри надану допомогу, врятувати чоловіка не вдалося.

У Міненерго розповіли, що Костянтин народився у Миколаївці. Навчався у школі №1. На електростанції обіймав посаду машиніста-обхідника основного обладнання котлотурбінного цеху.

Атаки ворога

Співробітники ДТЕК потрапили під обстріл під час ремонту обладнання. Бригада відновлювала повітряну лінію, пошкоджену ворогом напередодні.

Ще один з енергетиків отримав уламкове пораненння.

"Попри всі засоби захисту – частина уламків застрягла в бронежилеті. Наразі він отримав усе необхідне лікування", – розповіли у ДТЕК.

Зауважимо, 20 червня російські окупанти обстріляли енергооб'єкти у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. На двох енергооб'єктах постраждали 7 енергетиків.