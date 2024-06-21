Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков розповів 24 Каналу, що посилення ППО може забезпечити Україні збереження атомних та гідроелектростанцій, захистити мережі розподілу. Він додав, що це частково стабілізує ситуацію.

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Відновлення енергопотужностей

Іван Плачков зауважив, що відновити електроенергетику повністю, на жаль, не вийде. На його думку, заява президента України Володимира Зеленського про створення 1 гігавата потужностей маневрової генерації, буде втілюватися у життя на зруйнованих електростанціях.

Там є енергоблоки, які можна відремонтувати. Однак лише на одній електростанції із шести енергоблоків ввести в експлуатацію можна 1 – 3. Енергетики зараз працюють над тим, щоб хоч 6 – 7 енергоблоків по 200 мегаватів запрацювали до нового року. На жаль, цього буде замало, адже зимою споживання зростатиме, тому ми не можемо обійтись без вимкнення світла,

– зазначив колишній міністр палива та енергетики України.

Він додав, що Україні також треба готуватись до ймовірних проблем із газом.

Чи допоможуть Україні міні-ТЕЦ

За словами Плачкова, можна купити 5 – 15 міні-ТЕЦ, але ними не вдасться замінити, наприклад, Харківську ТЕЦ, адже для цього їх має бути десятки тисяч.

Я думаю, що міні-ТЕЦ використовуватимуть для соціальної інфраструктури. Це будуть лікарні чи дитячі заклади. Однак компенсувати відсутність теплопостачання чи зруйнованого обладнання у великому місті таким способом неможливо,

– наголосив він.

Міні-ТЕЦ, щоб працювати, мають споживати газ, тому, на думку Івана Плачкова, Україні варто захищати також газотранспортну систему.

Важливо, щоб всі зрозуміли, що у нас критична ситуація, тому відновити чи застосувати якусь альтернативу за 3 – 4 місяці неможливо,

– сказав він.

Необхідні Пункти незламності

Місцеві органи влади повинні розширювати Пункти незламності для того, щоб за складних умов зимою люди мали можливість зігрітись, поїсти та скористатись необхідними медичними послугами та ліками.

"Зараз війна, тому треба зосередитись на підготовці до всіх можливих варіантів у складних ситуаціях", – підкреслив він.