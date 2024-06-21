Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков рассказал 24 Каналу, что усиление ПВО может обеспечить Украине сохранение атомных и гидроэлектростанций, защитить сети распределения. Он добавил, что это частично стабилизирует ситуацию.

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Восстановление энергомощностей

Иван Плачков отметил, что восстановить электроэнергетику полностью, к сожалению, не получится. По его мнению, заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании 1 гигаватта мощностей маневровой генерации, будет воплощаться в жизнь на разрушенных электростанциях.

Там есть энергоблоки, которые можно отремонтировать. Однако только на одной электростанции из шести энергоблоков ввести в эксплуатацию можно 1 – 3. Энергетики сейчас работают над тем, чтобы хоть 6 – 7 энергоблоков по 200 мегаватт заработали до нового года. К сожалению, этого будет мало, ведь зимой потребление будет расти, поэтому мы не можем обойтись без отключения света,

– отметил бывший министр топлива и энергетики Украины.

Он добавил, что Украине также надо готовиться к вероятным проблемам с газом.

Помогут ли Украине мини-ТЭЦ

По словам Плачкова, можно купить 5 – 15 мини-ТЭЦ, но ими не удастся заменить, например, Харьковскую ТЭЦ, ведь для этого их должно быть десятки тысяч.

Я думаю, что мини-ТЭЦ будут использовать для социальной инфраструктуры. Это будут больницы или детские учреждения. Однако компенсировать отсутствие теплоснабжения или разрушенного оборудования в большом городе таким способом невозможно,

– подчеркнул он.

Мини-ТЭЦ, чтобы работать, должны потреблять газ, поэтому, по мнению Ивана Плачкова, Украине стоит защищать также газотранспортную систему.

Важно, чтобы все поняли, что у нас критическая ситуация, поэтому восстановить или применить какую-то альтернативу за 3 – 4 месяца невозможно,

– сказал он.

Необходимые Пункты несокрушимости

Местные органы власти должны расширять Пункты несокрушимости для того, чтобы в сложных условиях зимой люди имели возможность согреться, поесть и воспользоваться необходимыми медицинскими услугами и лекарствами.

"Сейчас война, поэтому надо сосредоточиться на подготовке ко всем возможным вариантам в сложных ситуациях", – подчеркнул он.