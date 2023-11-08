Рада упростила процедуру получения статуса участника боевых действий
Источник:Верховная Рада
Верховная Рада на заседании 8 ноября приняла в первом чтении законопроект номер 9681 об упрощении процедуры получения статуса участника боевых действий. Свои голоса за это решение отдали 298 народных депутатов.
В законопроекте предлагается сократить сроки получения статуса УБД до шести дней и ввести электронную процедуру его получения. Также документ предлагает, чтобы основанием для получения статуса участника боевых действий был боевой приказ командира, который направил бойца на боевое задание.
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Упрощенная процедура
Отмечается, что в течение трех дней после выполнения задания командир должен направить такой приказ в электронном или бумажном виде в Единый государственный реестр ветеранов войны. Там в течение трех дней должны оформить электронную карту, содержащую уникальный персональный электронный идентификатор лица участника боевых действий (QR-код).
Персональный электронный идентификатор участника боевых действий показывают для подтверждения права на пользование гарантиями, предусмотренными для участников боевых действий и членов их семей.
Реестр может отправить также бумажный документ по желанию военного. Отмечают, что персональный электронный идентификатор и удостоверение участника боевых действий обладают одинаковой юридической силой.
Моментом обретения статуса участника боевых действий считается момент создания личной электронной карты участника боевых действий.
Мобилизация с 25 лет: новый закон Рады
- Верховная Рада приняла изменения в законодательство, согласно которым в запас будут переводить не с 27, а 25 лет. Это позволит призывать в ВСУ граждан без военного опыта на два года быстрее.
- Законопроект с номером 9281 предусматривает изменения в статьи 15, 18, 18-1 и 37 закона "О воинской обязанности и военной службе". Он изменяет возраст призывников с 18 до 27 лет от 18 до 25 лет. Поэтому он позволяет мобилизовывать граждан во время общей мобилизации в возрасте от 25 лет, не проходивших военную службу. В то же время, военнообязанными считаются все граждане в возрасте от 18 до 60 лет.
- Отметим, что законопроект с номером 9281 был принят в целом еще 30 октября. По состоянию на 6 ноября этот документ еще не подписал Президент Украины Владимир Зеленский, но его утвердил спикер парламента. Пока глава государства не подпишет законопроект, он не станет законом.