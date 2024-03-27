Оккупанты используют ракеты "Циркон": Евлаш рассказал, о чем это свидетельствует

По предварительным данным, украинскую столицу могли обстрелять российской гиперзвуковой ракетой "Циркон". В Воздушных силах сделали предположение, что возможное применение Россией этого типа ракет, может быть обусловлено дефицитом других типов ракет.

Представитель Воздушных сил Илья Евлаш добавил, что атаки "Цирконами" могут служить для экспериментов по эффективности украинской ПВО. Впрочем, он отметил, что в научно-исследовательском экспертном центре до сих пор проводится анализ, чтобы установить факт использования "Цирконов" Россией во время последних атак на Украину.

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"Свидетельствует, что у них уже есть дефицит оружия"

Евлаш сделал предположение, что использование ракет "Циркон" может свидетельствовать о дефиците других типов ракет у оккупантов.

Однако мы можем сказать, что, если бы у них, например, было достаточно другого типа ракет – крылатых ракет "Калибров", "Искандеров", других ракет – они бы применяли их... Это достаточно сложная ракета, достаточно дорогая, достаточно мощная,

– заявил спикер.

Он также добавил, что такие атаки могут быть направлены на проверку украинской системы противовоздушной обороны, чтобы в дальнейшем использовать полученную информацию при планировании следующих воздушных атак.

Евлаш также отметил, что сейчас в научно-исследовательском экспертном центре продолжают устанавливать, действительно ли Россия применяла гиперзвуковые ракеты "Циркон" во время своих последних атак.

Обстрел Киева 25 марта: кратко