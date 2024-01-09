Думали, что НЛО: в Волгоградские области, вероятно, упала ракета Х-101

В селе Большой Морец в Волгоградской области России нашли ракету Х-101. Информационные ресурсы врага писали о неизвестном летающем объекте (НЛО).

В понедельник, 8 января, телеграм-каналы оккупантов распространили новость о том, что на железнодорожном переезде была найдена цель, – информирует 24 Канал. Вероятно, она летела в Украину.

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Что это было: ракета или НЛО

Вражеские информационные источники сначала писали о том, что на самом деле "был найден серебристый НЛО", однако впоследствии обновили информацию.

Интересно, что нашли оружие случайно, когда железнодорожники Еланского района поехали расчищать железнодорожный путь, что засыпал снег.

Работники железной дороги ездили чистить переезд, расположенный напротив села Большой Морец. Они обнаружили там в поле упавшую ракету. Просьба – уведомить об этом соответствующие органы. А то какой-то храбрец полезет ее разбирать, и, не дай Бог, взорвется,

– сообщил автор фотографии упавшей ракеты.



В Волгоградской области нашли ракету Х-101 / Фото из телеграм-каналов

Похоже, уровень отрицания агрессии против Украины вышел на новый уровень: некоторым гражданам России легче поверить в инопланетян, чем признать, что их государство обстреливает старыми крылатыми целями мирное население Украины.

Железнодорожная дорога в районе села Большой Морец: смотрите на карте от Google maps

Атака на Украину

8 января враг нанес массированный удар по Украине, выпустив цели разных типов. В частности, ракеты Х-101. По словам спикера Юрия Игната удалось сбить 18 из 24 таких целей (Х-101).

В то же время Россия в целом применила 59 ракет и дронов. Среди них: 7 ракет С-300/400, 4 аэробалистические ракеты "Кинжал", 8 крылатых ракет Х-22, а также 6 баллистических "Искандер-М" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П.

Добавим, что около 6:10 украинские военные предупредили об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Пострадали несколько регионов Украины, в частности, Кривой Рог, Новомосковск, Харьков, Змиев, Запорожье и Хмельнитчина.

Гражданские объекты, такие как торговые центры, жилые дома и другая инфраструктура, были повреждены или уничтожены. На места происшествия выехали медики и спасатели, чтобы помочь людям.

Информацию об обнаружении этого объекта, в частности, подтвердила глава села Большой Морец.