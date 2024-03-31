Могла упасть во время пуска: в Саратовской области, вероятно, обнаружили обломки ракеты Х-101

Во время массированной атаки по Украине некоторые ракеты, очевидно, решили не покидать территорию России и остаться там. В Саратовской области очевидцы обнаружили обломки неизвестного объекта.

В сети стали сообщать, что это могли быть обломки ракеты типа Х-101, которыми 31 марта обстреливали Украину. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Саратовской области могли обнаружить обломки Х-101

В телеграм-каналах Саратовской области около 10 часов начали ширить фото обломка неизвестного объекта. По предварительным данным, этот обломок упал посреди поля страны-агрессора.

В Саратовской области обнаружили неизвестные обломки в поле / Фото из российских телеграм-каналов

Некоторые российские пропагандисты начали предполагать, что, мол, это упали обломки беспилотника. По данным оккупантов, неизвестный беспилотник около 5 утра по местному времени пытался атаковать нефтеперерабатывающее предприятие в Красноармейском районе Саратовской области, а этот летательный аппарат якобы уничтожили силы ПВО.

В Саратовской области фиксировали ночью беспилотники: смотрите видео

Однако в одном из российских телеграм-каналов сообщили, что на фото, которые массово публикуют в других пабликах на самом деле изображен не обломок беспилотника. По предварительным данным, это обломки крылатой ракеты Х-101, упавшей или ошибочно сбитой средствами российской ПВО.

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Пропагандисты отметили, что информация о пострадавших и разрушениях в результате падения обломков пока не поступала. Официальных комментариев от российской власти, что произошло, на данный момент также нет.

Сколько ракет уничтожила украинская ПВО ночью

Воздушные силы утром 31 марта отчитались о работе украинской противовоздушной обороны по вражеским объектам. Из этого стало известно, что наши защитники уничтожили 9 из 14 ракет типа Х-101 / Х-555 / Х-55.

Кроме того, враг также запускал этой ночью по Украине свои беспилотники типа "Шахед". Нашим защитникам удалось уничтожить 9 из 11 запущенных дронов-камикадзе.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк также отметила, что ночью оккупанты запустили по Херсонской области две ракеты – баллистическую "Искандер-М" и управляемую авиационную Х-59. К счастью, обе ракеты целей не достигли и упали на открытой местности.

Ночью 31 марта Россия осуществляла пуски ракет с самолетов Ту-95МС в районе пусковых рубежей в аэродроме "Энгельс". Он расположен как раз в Саратовской области России, где и обнаружили обломки, вероятно, ракеты Х-101.