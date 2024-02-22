Охотятся на ПВО: Игнат рассказал о ракете Х-31П, которую запускали с Черного моря

Вечером 21 февраля оккупанты ударили по Одесской области ракетой Х-31П. Игнат рассказал, что Россия использует эти ракеты для охоты на наши системы ПВО.

Впрочем, Украина также имеет “определенные средства” противодействия, чтобы противник не достигал своей цели. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 Канал.

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Что известно о ракетах Х-31П

Это ракета противорадиолокационная и предназначена для уничтожения радиолокационных средств и противовоздушной обороны,

– сообщил Игнат.

Он также рассказал, что Украина владеет американскими ракетами AGM-88 HARM, которые выполняют те же функции, что и Х-31П.

"Эта ракета часто используется нашими летчиками и неплохо прореживает вражеское ПВО", – подчеркнул спикер.

Игнат отметил, что противник довольно часто использует ракеты Х-31П, чтобы охотиться на украинские радары и системы ПВО. Однако Украина имеет средства, чтобы отражать атаки России.

Что известно об атаке агрессора в ночь на 22 февраля