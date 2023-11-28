Россияне ночью ударили по Кривому Рогу ракетой: что известно о последствиях атаки

Российские захватчики ночью 28 ноября в очередной раз атаковали Украину с воздуха. Одной из целей оккупантов был также и город Кривой Рог.

По предварительным данным, по городу россияне пустили ракету типа Х-59. Все последствия атаки еще уточняются на месте событий.

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Что известно об атаке по Кривому Рогу

Воздушные силы предупредили об опасности жителей Кривого Рога около 2 часов 9 минут. Военные отметили, что была цель, которая двигалась на город.

Внимание! Ракета в направлении Кривого Рога!

– говорится в сообщении Воздушных сил.

В мониторинговом телеграм-канале Monitor предположили, что россияне могли пустить ракету типа Х-59. В частности, эту воздушную цель оккупанты запускают из своей тактической авиации.

Впоследствии в Monitor отметили, что цель прекратила свое существование в пределах Днепропетровской области. Однако призвали жителей Кривого Рога не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Уже утром глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что агрессор таки ударил ракетой по городу Кривой Рог. Однако все детали сейчас устанавливаются.

"Прошло без погибших и пострадавших. Информацию об ущербе, причиненном оккупантами, уточняют спасатели", – написал он.

О ситуации в Кривом Роге высказался и начальник военной администрации города Александр Вилкул. Он подчеркнул, что ситуация сейчас контролируемая.

Вилкул рассказал, что, несмотря на ракетную атаку, в Криворожском районе обстрелов не было.

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