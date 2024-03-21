После паузы в месяц: оккупанты снова вывели в Черное море 2 ракетоносителя

Российская армия 21 марта решила снова вывести свои корабли с ракетами в Черное море. Это произошло почти после того, как в акватории моря не было ни одного вражеского ракетоносителя.

Таким образом для украинских областей снова образовалась угроза обстрела ракетами морского базирования. Речь идет о печально известных "Калибры", которыми Россия уже обстреливала Украину.

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Россия вывела 2 ракетоносителя в Черное море

В Силах обороны Юга Украины сообщили, что после паузы длиной в месяц враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя.

Суммарный залп "Калибров" – до 8 ракет. Остальные вражеские корабли находятся в пунктах базирования,

– заявили военные.

Они также отметили, что сейчас уровень ракетной опасности с моря очень высокий. Поэтому призвали граждан быть внимательными к сигналам воздушных тревог, оперативно переходить в укрытие и не пренебрегать собственной безопасностью.

Последний раз Россия нанесла удар "Калибрами" 15 февраля

Российская армия с начала 2024 года трижды запускали ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря по Украине. Последний раз враг применял ракеты такого типа по нашему государству 15 февраля. Тогда оккупанты пустили 2 "Калибра", которые успешно сбила украинская противовоздушная оборона.

До этого россияне запустили 3 крылатые ракеты "Калибр" с ракетоносителя в Новороссийске утром 7 февраля. Однако все 3 ракеты успешно уничтожили силы ПВО.

Кроме того, во время первой массированной атаки в 2024 году, а именно 2 января, Россия применила 3 крылатые ракеты "Калибр" для ударов по Украине. Но все 3 ракеты были уничтожены силами ПВО.

Стоит отметить, что сам факт наличия ракет типа "Калибр" на кораблях оккупантов в Черном море является угрожающим фактором. И нет большой разницы, или эти ракетоносители в пунктах базирования, или на боевом дежурстве. Бывали случаи, когда захватчики выпускали по Украине "Калибры" прямо-таки из пунктов базирования. Однако сейчас последние случаи показывают, что все российские ракеты такого типа успешно уничтожает украинская противовоздушная оборона.