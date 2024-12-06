Легко летает и "размножается": эксперты оценили, на что способна новая украинская ракета "Пекло"
6 декабря в День ВСУ президент Зеленский передал Силам обороны первую партию новейших ракет-дронов "Пекло". Эксперты оценили возможности нового украинского оружия.
"Пекло" – это первая серия украинских ракет-дронов, запущена в серийное производство. Это оружие наши защитники успешно использовали 5 раз, передает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.
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В чем особенность новейшей украинской ракеты
Эксперты по фото проанализировали характеристики "Пекла".
Этот снаряд классифицировали как дрон-ракета. Хотя это классическая крылатая ракета, однако в относительно малых размерах. Заявлено, что "Пекло" преодолевает расстояние до 700 километров и имеет скорость 700 километров в час.
Ориентировочная длина и размах крыла "Пекла" – где-то до 2 метров. Вес боевой части вряд ли больше 50 килограммов. Двигатель – малогабаритный турбореактивный.
На фото хорошо видно, что корпус "Ада" сформирован именно по технологиям производства реактивных летательных аппаратов – металл и клепки. Издание утверждает, что это надежное и хорошо известное решение, которое позволяет производить корпуса в промышленных масштабах.
Элементы ракеты легко монтировать, поскольку корпус состоит лишь из нескольких крупных частей, двигатель размещен снаружи.
Крыло "Пекла" – фиксированное. Аналитики считают, что это тоже правильный выбор. Ведь если бы крыло попытались сделать сложным, это лишь бы повлекло увеличение веса конструкции с возможным ухудшением аэродинамических качеств.
Заднее хвостовое оперение – V-образное. Это также свидетельствует об экономии веса. При этом управляющие поверхности – элероны и элевоны не имеют внешних тяг. Журналисты отмечают, что это хороший признак "взрослой" реактивной конструкции.
Длинные фиксированные крылья прямо говорят, что вряд ли ее запускают с самолета. Для запуска с земли таких апартов с турбореактивными двигателями нужен ракетный ускоритель. Обычно он цепляется снизу и возможно крючок для этого как раз и видно внизу фюзеляжа.
"Пекло" является очень основательной прагматической разработкой с уклоном на технологичность и массовость промышленного производства,
– отметили в Defence Express.