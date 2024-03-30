Цинично, но они правы: почему страны НАТО не сбивают российские ракеты и БПЛА

Российская крылатая ракета 24 марта нарушила воздушное пространство Польши. Там она находилась 39 секунд, а затем вернулась в Украину. Польская сторона поднимала авиацию, но воздушную цель не сбила.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил 24 Каналу, что последствия от сбития ракеты были бы для поляков более серьезными. Поэтому они действовали по простой логике и не хотели создавать себе дополнительные проблемы.

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Последствия от падения могли быть хуже

Прежде всего стоит подчеркнуть, что помощь от Польши является очень существенной с первых дней войны. Ее ни в коем случае нельзя недооценивать. Но в ситуации с ракетой позиция страны очень проста – зачем сбивать ракету, если мы знаем, что она не полетит в Польшу, а вернется обратно в Украину. Дальше дело не за нами.

С такой точки зрения, как бы цинично это не звучало, но поляки правы. Только представьте, что Польша сбила ракету, падают обломки. Мы уже видели, что они разрушают дома, убивают людей. Тогда их граждане спросят, зачем вы сбивали эту ракету, если знали, что она полетит в Украину,

– заметил политтехнолог.

То же самое можно сказать, насет блокирования границы. Власти Польши понимают, что Украина теряет миллиарды из-за протестов их фермеров, но они думают прежде всего о своих гражданах.

С позиции государственных деятелей Польши – они правы. С позиции справедливости и демократии, наверное, не совсем. Где эта граница – сказать трудно,

– прокомментировал Борис Тизенгаузен

Можно вспомнить, когда российская ракета почти на 40 километров залетела вглубь польской территории, тогда поляки говорили, что собьют ее, если она залетит дальше. На этот раз цель была в их пространстве только 39 секунд, поэтому вряд ли стоило ожидать более серьезной реакции.

Что известно о российской ракете в Польше

Во время массированного обстрела ракета вошла в воздушное пространство Польши. Это произошло в Люблинском воеводстве. В Вооруженных Силах Польши сообщили, что ракета пробыла на их территории всего 39 секунд. Ее целью были объекты на Западной Украине.

МИД Польши отметили, что требуют от России объяснений относительно этого инцидента. В консульство вызвали российского посла, но он приходить отказался. В ведомстве добавили, что осуждают действия страны-агрессора и призывают ее заняться своими внутренними проблемами, а не терроризировать жителей Украины.

В НАТО рассмотрят варианты, чтобы сбивать ракеты, если они приближаются к их границам. Это должно произойти с учетом всех международных последствий, а также после согласования с Украиной. Об этом заявили в МИД Польши, отметив, что Кремль уже показал, на что он способен.