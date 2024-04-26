США надеются убедить Германию отправить Taurus Украине после предоставления ATACMS, – СМИ
Источник:DW
США заявили, что тайно доставили в Украину ракеты большой дальности типа ATACMS. Это вызвало дебаты в Германии о предоставлении крылатых ракет Taurus, против чего продолжает выступать канцлер Олаф Шольц.
По словам журналистов DW, Шольц вместе с большинством немецких законодателей неоднократно отказывались прислать Украине систему вооружения дальнего радиуса действия Taurus, утверждая, что это приведет к прямому конфликту Германии с Россией.
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США надеются убедить Германию отправить Украине Taurus
Агентство обнародовало информацию от анонимного американского чиновника, который заявил, что предоставление Украине ракет Taurus зависит от участия Германии.
По его словам, Соединенные Штаты оптимистично настроены относительно того, что недавнее решение о поставках ПТРК, вместе с аналогичными шагами Франции и Великобритании относительно крылатых ракет большой дальности, может "потенциально повлиять на Германию", заставив ее пересмотреть свою позицию.
Стоит отметить, что Германия отказалась поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus примерно с февраля 2024 года. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал различные причины отказа, включая "требование технического обслуживания немецкими специалистами" и "беспокойство относительно потенциальных последствий", таких, как "удары по российской территории", что могут привести к "возможному ядерному ответу со стороны России в отношении Германии".
Шольц отказывается отправлять Taurus Украине
- После переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Берлине немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что позиция страны по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus не изменилась. Германия все еще не планирует передавать дальнобойные ракеты Украине.
- Он также напомнил, что страны Североатлантического альянса не должны стать стороной конфликта. Как отметил Шольц, ФРГ уже обеспечивает Украину артиллерийскими системами большой дальности действия, среди них – системы РСЗО, Gepard, Iris-T и Patriot.
- В то же время таким решением канцлера остались недовольны в Бундестаге. Так, председатель комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призывает канцлера Олафа Шольца предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus после одобрения миллиардной помощи Сенатом США.
- Тем временем в США подтвердили, что тайно отправили в Украину дальнобойные ракеты ATACMS. Они входили в пакет военной помощи Украине на сумму в размере 300 миллионов долларов США, который в марте 2024 года одобрил американский президент Джо Байден.