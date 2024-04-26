США надеются убедить Германию отправить Taurus Украине после предоставления ATACMS, – СМИ

США заявили, что тайно доставили в Украину ракеты большой дальности типа ATACMS. Это вызвало дебаты в Германии о предоставлении крылатых ракет Taurus, против чего продолжает выступать канцлер Олаф Шольц.

По словам журналистов DW, Шольц вместе с большинством немецких законодателей неоднократно отказывались прислать Украине систему вооружения дальнего радиуса действия Taurus, утверждая, что это приведет к прямому конфликту Германии с Россией.

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США надеются убедить Германию отправить Украине Taurus

Агентство обнародовало информацию от анонимного американского чиновника, который заявил, что предоставление Украине ракет Taurus зависит от участия Германии.

По его словам, Соединенные Штаты оптимистично настроены относительно того, что недавнее решение о поставках ПТРК, вместе с аналогичными шагами Франции и Великобритании относительно крылатых ракет большой дальности, может "потенциально повлиять на Германию", заставив ее пересмотреть свою позицию.

Стоит отметить, что Германия отказалась поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus примерно с февраля 2024 года. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал различные причины отказа, включая "требование технического обслуживания немецкими специалистами" и "беспокойство относительно потенциальных последствий", таких, как "удары по российской территории", что могут привести к "возможному ядерному ответу со стороны России в отношении Германии".

Шольц отказывается отправлять Taurus Украине