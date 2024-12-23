"Ракета-бродяга", которая может попасть по Москве: детали о "Трембите"

Журналисты The Economist увидели украинскую ракету "Трембита" собственными глазами. И услышали, ведь у этого новейшего оружия очень громкий двигатель. Разработка длилась всего полтора года, что является подвигом. Ведь ракеты обычно создают десятки лет.

Детали расскажет 24 Канал со ссылкой на The Economist. Кстати, Путин в очередной раз солгал: российский "Орешник" ожидаемо оказался не новой разработкой. На фото одна из деталей имеет датировку 2017 года.

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Что известно о ракете "Трембита" – какие ее характеристики

Украина активно разрабатывает собственные ракеты, надеясь, что это даст толчок возрождению отечественной промышленности. И спасет государство в условиях неопределенности с дальнейшей военной помощью от Запада. Михаил Федоров даже спрогнозировал, что 2025-й станет годом украинской крылатой ракеты.

Также Киев "играет в догонялки посреди войны". То есть пытается доставать вглубь территории России – как это постоянно делает агрессор.

Двигатель "Трембиты" – это современная 200-долларовая переработка импульсного реактивного двигателя, впервые использованного на немецкой бомбе ФАУ-1 в 1944 году. (...) Базовая "Трембита" летит со скоростью 400 километров в час и имеет дальность полета 200 километров. Разрабатывают большую и более мощную модель, которая сможет долететь до Москвы. Серийное производство начнется после финальных полевых испытаний,

– говорится в материале.



Куда может долететь "Трембита" / Инфографика The Economist

Сергей Бирюков, который возглавляет команду инженеров-добровольцев, говорит: россияне обо***тся, когда ракета пролетит низко над их окопами.

"Мы – ракета-бродяга. Много бомжей могут нанести много вреда", – метафорически сказал он.

В статье приведена ориентировочная стоимость ракеты "Трембита". Она начинается от 3 тысяч долларов в варианте с приманкой и 15 тысяч долларов в комплекте с 20-30-килограммовой боеголовкой. Для ракеты это дешево. Низкая стоимость может стать решающей в украинских операциях, направленных на истощение российской ПВО. И привлечь иностранных инвесторов.