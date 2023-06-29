Только минута, чтобы спрятаться: как живет Запорожье под обстрелами С-300

Россияне снова попытались обстрелять ракетами С-300 Запорожья. В полчаса ночи оккупанты запустили их со стороны оккупированного города Токмак. Через несколько минут в Запорожье прогремели первые взрывы.

Об этом 24 Канала рассказала журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева. Чтобы спастись от ракет С-300 у людей есть минута.

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"Уже посчитали, сколько нужно времени, чтобы ракеты долететь, это примерно минута. Когда пишут, что произошел пуск, почти через минуту происходит звук взрыва", – отметила Алиса Сысоева.

За время полномасштабного вторжения в один день местные насчитали около 11 таких пусков С-300 – это был рекорд. К счастью, тогда никто не пострадал.

Журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева рассказала о последствиях вражеской атаки: смотреть видео

Надеются, что минует

Успеть добежать до укрытия за минуту, конечно, мало кто успеет. Поэтому обычно люди идут в ванную комнату или сидят в коридоре, несмотря на то, что ракеты С-300 наносят страшные разрушения домам.

Все видели эти страшные разрушения. Например, у меня дом напротив пострадал от российских обстрелов, там просто нет верхних этажей,

– сказала Алиса Сысоева.

По словам Алисы Сысоевой, сейчас местные уже больше пренебрегают сигналами воздушной тревоги, чем это было в начале полномасштабного вторжения. Этому есть несколько причин.

Ракеты С-300 улетают очень быстро. Обычно сначала раздается взрыв, а затем происходит сигнал воздушной тревоги, и самих таких укрытий, таких бомбоубежищ в Запорожье до сих пор, к сожалению, очень мало, поэтому это такая проблема.

– подчеркнула Сысоева.

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