Только минута, чтобы спрятаться: как живет Запорожье под обстрелами С-300
Россияне снова попытались обстрелять ракетами С-300 Запорожья. В полчаса ночи оккупанты запустили их со стороны оккупированного города Токмак. Через несколько минут в Запорожье прогремели первые взрывы.
Об этом 24 Канала рассказала журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева. Чтобы спастись от ракет С-300 у людей есть минута.
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"Уже посчитали, сколько нужно времени, чтобы ракеты долететь, это примерно минута. Когда пишут, что произошел пуск, почти через минуту происходит звук взрыва", – отметила Алиса Сысоева.
За время полномасштабного вторжения в один день местные насчитали около 11 таких пусков С-300 – это был рекорд. К счастью, тогда никто не пострадал.
Журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева рассказала о последствиях вражеской атаки: смотреть видео
Надеются, что минует
Успеть добежать до укрытия за минуту, конечно, мало кто успеет. Поэтому обычно люди идут в ванную комнату или сидят в коридоре, несмотря на то, что ракеты С-300 наносят страшные разрушения домам.
Все видели эти страшные разрушения. Например, у меня дом напротив пострадал от российских обстрелов, там просто нет верхних этажей,
– сказала Алиса Сысоева.
По словам Алисы Сысоевой, сейчас местные уже больше пренебрегают сигналами воздушной тревоги, чем это было в начале полномасштабного вторжения. Этому есть несколько причин.
Ракеты С-300 улетают очень быстро. Обычно сначала раздается взрыв, а затем происходит сигнал воздушной тревоги, и самих таких укрытий, таких бомбоубежищ в Запорожье до сих пор, к сожалению, очень мало, поэтому это такая проблема.
– подчеркнула Сысоева.
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