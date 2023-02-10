Массированный удар по Украине 10 февраля: где слышны взрывы и работает ПВО

Россия произвела массированный ракетный обстрел Украины 10 февраля. Взрывы начали раздаваться около 10 утра.

24 Канал публикует все, что известно о последствиях вражеских обстрелов по состоянию на данный момент.

Внимание По всей территории Украины – воздушная тревога: существует угроза массированного ракетного удара

Враг попал в несколько объектов высоковольтной инфраструктуры в Восточном и Западном, Южном регионах. Для минимизации возможных последствий атаки в Укрэнерго сообщили, что применяют аварийные отключения.

Где слышны взрывы

В Кривом Роге раздавались взрывы. Глава ВГА города Вилкул попросил ничего не выкладывать в сеть и оставаться в укрытиях.

В Полтавской области ОВА сообщила о работе ПВО.

В Киеве тоже раздались звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Общественного. Впоследствии в Киевской ОВ подтвердили работу ПВО. А спустя некоторое время в Киеве произошли повторные взрывы.

Известно, что на Юге Силы противовоздушной обороны были сбиты две ракеты.

В то же время мэр Харькова подтвердил, что оккупанты нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Харькова. Сразу Терехов предупредил о возможных перебоях со светом.