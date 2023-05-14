Месть Украине за Евровидение: все, что известно об очередной циничной атаке врага

Поздно вечером и ночью в Украине прозвучали воздушные тревоги. Они были связанные с атаками нашего страны Россией. Заметим, что сначала сирены завыли во время финала Евровидения 2023 года.

Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины. Крайне беспокойными были вечер 13 мая и ночь на 14. Тогда во время воздушной тревоги в ряде городов раздались взрывы. Это четкое напоминание о том, что игнорировать сирены ни в коем случае нельзя. 24 Канал собрал все, что известно о двух воздушных тревогах, во время которых, к сожалению, зафиксировали прилеты.

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Сирены во время Евровидения

Первую воздушную тревогу объявили около 22:10. Тогда сирены звучали практически по всей территории Украины. Исключение были буквально несколько областей.

Эксперты отмечали, что воздушные тревоги не связаны с подъемом в небо стратегической авиации. Информация об этом появилась накануне.

Около 22:30 в мониторинговой группе Monitor отметили, что в небе над Хмельнитчиной зафиксировали вражеские ракеты типа "Калибр". Жителей призывали реагировать на тревоги, ведь была возможность повторных запусков.

Движение крылатых ракет фиксировали в направлении Запада. Собственно, около 22:38 о взрывах сообщили в Тернопольской области. Тогда мэрия и ОВА призвали горожан не покидать укрытий.

В 23:09 в Тернопольской ОВА отметили, что в областном центре и регионе работают специалисты. Также пообещали всю информацию сообщить позже.

Уже в 23:16 стало известно, что предварительно на Северном направлении летели воздушные цели. Ими могли быть беспилотники, которые запустил враг. Спустя считанные минуты стало известно, что в Киевской области могли сработать системы ПВО.

Прилет по промзоне в Тернопольской области

Заметим, что первые воздушные тревоги прозвучали тогда,К слову, финал 2022 тоже не обошелся без ракетных обстрелов. Тогда фронтмен Kalush Orchestra призвал весь мир спасти защитников "Азовстали". Практически сразу же оккупанты выпустили снаряды с надписями "Help Azovstal", "Kalush, как вы и просили" и другими на эту тему. Напомним, что Украина должна была принимать у себя в этом году песенный конкурс, но по соображениям безопасности он состоялся в Ливерпуле.

Как мы уже писали выше, во время воздушной тревоги в Тернопольской области раздались взрывы. Вскоре местные власти призвала жителей не публиковать фото и видео, а также верить в ВСУ, оставаясь в укрытиях.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш подчеркнул, что опасность реальна. Также он добавил, что "в настоящее время в Тернополе и области работают специалисты".

Уже в 23:19 он же констатировал, что Россияне могут нанести еще одну атаку по Тернопольщине. Спустя считанные минуты появилось сообщение от председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко. По его словам, вероятно, был прилет в промышленную зону областного центра. Вскоре поступило сообщение о возгорании нежилого сооружения. Туда поехали спасатели.

Позже Владимир Труш добавил, что россияне попали в складские помещения, принадлежащих коммерческим предприятиям и религиозной организации. Предварительно, пострадали два человека.

В эфире телемарафона утром 14 мая мэр Тернополя Сергей Надал поделился актуализированными данными. Он отметил, что в 22:45 оккупанты попали в складские помещения. В одном из них были полимеры, а в другом – бытовая техника. Известно, что площадь выгорания составляла около 10 тысяч квадратных метров.

Что касается пострадавших, то у одного из них осколочные ранения, а у другого – ожоги. Каждому из них была оказана первая медицинская помощь в больнице. Также их оставили в медицинском заведении до утра, чтобы стабилизировать здоровье.

Около 03:00 сирены завыли снова

Заметим, что около 02:47 воздушную тревогу объявили в ряде областей. Речь идет о Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Херсонской и Одесской.

Уже через 20 минут сирены выли в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Киевской областях, а также в Киеве.

Отметим, что на этот раз сирены объявляли в связи с возможной атакой самолетами стратегической авиации Ту-95 из Каспийского направления. Они на своих бортах несли крылатые ракеты Х-101/555. Правда, на тот момент не было понятно, были ли пуски реальными или имитационными.

По состоянию на 03:40 карта воздушных тревог "покраснела" полностью. А уже в 04:28 поступило сообщение о том, что работает ПВО над Сумской областью. К сожалению, не обошлось без прилетов и в этот раз.

В Тернополе зафиксировали еще 4 прилета

Об этом рассказал мэр Сергей Надал. Он отметил, что атаку враг совершил в 05:00. Уже известны места попадания. Там работают сотрудники ГСЧС, ликвидирующих пожары.

Мэр также рассказал об объектах, которые атаковали россияне. По его словам, враг уничтожил 2 дачных дома и повредил еще 12. Кроме того, повреждения получили офисно-складское помещение и 9 грузовых автомобилей. А еще обнаружили воронку в поле диаметром 10 метров. Также под удар попали очистные сооружения водоканала. В результате взрыва вылетели стекла, но объект продолжает свою работу. К счастью, на этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

Видим среди этого перечня, что никакого военного объекта, никакого отношения к военным действиям. То есть здесь было мирное население, мирные жители, где враг нанес удар,

– подчеркнул Надал.

Также в эту ночь российские захватчики пытались атаковать Киев. Деталями поделился глава КГВА Сергей Попко.

Что известно об атаке Киева

Он отметил, что с начала мая это уже седьмая воздушная атака на столицу. Предварительно около полуночи русские военные запустили в воздушное пространство вокруг Киева дроны-разведчики.

Скорее всего для выявления позиций нашей ПВО. Все БПЛА, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах,

– отметил он.

А вот после полуночи воздушная тревога была связана с атакой крылатыми ракетами. В то же время в воздушном пространстве вокруг Киева их не фиксировали. Предварительно, в столице не обнаружены разрушения и пострадавшие.

Что известно о сбитых воздушных целях

Во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о результативности работы ПВО этой ночью. По его словам, всего удалось сбить 25 БПЛА. Речь как о "Шахедах", так и о "Ланцетах" и "Орлан-10".

19 ударных, то есть дроны-камикадзе, также отработано по 4 БПЛА, тип которых еще не устанавливается. И два БПЛА типа "Орлан-10" оперативно-тактического уровня. Кроме того, уничтожены три крылатые ракеты воздушного базирования,

– рассказал Игнат.

Что касается ракет, то говорится о Х101/Х555/Х-55. Их российские захватчики выпустили из самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Также из акватории Черного моря российские военные запустили также "Калибры".



Сколько воздушных целей сбили силы ПВО в ночь на 14 мая / Инфографика Воздушных сил ВСУ​

В Тернополе связали ракетные удары с выступлением TVORCHI на Евровидении

В ОВА считают, что обстрелы могут быть связаны с выступлением группы TVORCHI на Евровидении.

Глава ОВА высказал личное мнение об обстреле. Он заявил, что группа TVORCHI, занявшая 6 место на Евровидении – именно из Тернополя.

"Возможно, для россиян это какое-то знаковое событие было, что Украина выступала на Евровидении, а их уже два года туда не пускают", – отметил Владимир Труш.

Почему в Украине была нетипичная воздушная тревога

По словам Игната, оккупанты атакуют со всех направлений. Заход ракет используется с разных точек, в том числе и с Юга – атакуют ракетами "Калибр".

"Обычно запускают и с Юга. Это все условно, это только направление. Их очень видно, когда они подлетают к нашим средствам обнаружения", – отметил Игнат.

Поэтому начало тревоги с Запада свидетельствует о том, что враг запускал ракеты именно из того направления.

Реакция ОП на атаку Тернополя

Как рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак, россияне пытались ударить ракетами по Тернополю. Сейчас известно о двух пострадавших.

"Это происходило как раз тогда, когда украинская группа TVORCHI из Тернополя выступала в финале Евровидения. Россияне – это закомплексованные террористы", – подчеркнул глава ОП.

Последствия прилетов в Тернополе / фото Андрей Ермак, ГСЧС Украины

Напоследок напомним, что ни в коем случае не стоит снимать на фото и видео работу ПВО. Более того, никогда нельзя выкладывать эти материалы в сеть. Помните, что таким образом вы можете помочь врагу.