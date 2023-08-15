Почему нельзя выкладывать фото работы ПВО: Игнат напомнил украинцам, какие могут быть последствия
Часто в сети появляются фото и видео работы ПВО. Оккупанты мониторят всю информацию в сети и могут использовать такие материалы для корректировки маршрутов ракет или дронов.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил 24 Каналу, что важна информационная гигиена каждого гражданина Украины. К сожалению, враг умеет собирать и анализировать информацию, включая фото и видео прилетов.
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Информационная гигиена украинцев
Юрий Игнат подчеркнул, что Россия делает акцент на пропаганде, информационно-психологических операциях, умеет собирать и анализировать информацию. У захватчиков действуют целые мониторинговые центры, которые обрабатывают разные данные. Поэтому информационная гигиена наших граждан очень важна.
Особенно когда это касается освещения боевой работы наших военнослужащих, Воздушных сил, Сил обороны и особенно – работы ПВО. Запуск ракет может находиться в зоне видимости людей. Выставлено со словами: "Спасибо ПВО, вы молодцы". Но потом это использует враг для определенных выводов и корректировки маршрутов ракет или дронов,
– подчеркнул спикер.
Игнат о фото работы ПВО: смотрите видео
Ракетная атака 15 августа: главное
- Россия 15 августа цинично атаковала Украину ракетами. В частности, во Львовской области ПВО удалось сбить несколько ракет, но известно и о попаданиях. Во Львове враг попал во двор детского сада, на месте образовалась большая воронка. Обломки российских ракет упали на два жилых дома во Львове на Каховской улице и Патона. Есть разрушения. В Ставчанах повреждены 10 домов, несколько человек получили травмы. Повреждены дома также в Суховоле – к счастью, без жертв. Всего в результате атаки пострадали 19 человек.
- На Волыни также работала ПВО. Однако позже стало известно о попадании в одно из частных предприятий промышленности в Луцке. Сообщают о 3 погибших после удара. Несколько человек находятся в больнице. Спасатели достали из-под завалов 1 пострадавшего и тела погибших.
- В Смиле Черкасской области ракеты попали по частному предприятию и по территории медучреждения. Часть города находится без водоснабжения.
- Около 4:20 российские ракеты ударили по предприятию в Днепре. Известно о 3 пострадавших. В общей сложности пожар после удара охватил 800 квадратных метров – его уже локализовали. Также известно о попадании по спортивному объекту. Кроме того, пострадали две школы. Всего над Днепропетровской областью сбили 7 ракет.
- Российские ракеты также были зафиксированы в воздушном пространстве Киевской области. Противовоздушная оборона уничтожила все цели. Информации о разрушениях или пострадавших нет.
- Также известно о работе ПВО в Хмельницкой области. Все российские ракеты были уничтожены, данных о повреждении инфраструктуры или пострадавших нет.
- Над Ивано-Франковской областью также работала ПВО, обломки ракет попали в частный двор на Прикарпатье. Они повредили хозяйственные постройки и жилой дом.