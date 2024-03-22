Тревога в Украине, крылатые ракеты в воздушном пространстве: ПВО отражает атаку

Вторую ночь подряд враг запустил с Ту-95МС крылатые ракеты. 22 марта в 03:34 Воздушные силы сообщили об этом в соцсетях и предупредили, что в наше пространство это оружие залетит около 5 утра.

По информации мониторинговых каналов, Ту-95МС вылетели в значительном количестве – 13 с двух аэродромов, "Оленья" в Мурманской области России и "Энгельс" в Саратовской области. Так что, ракетный удар может быть массированным.

Подробнее об этом Внимание, опасность: из российских Ту-95МС состоялся пуск крылатых ракет

Воздушная тревога и ракетный удар 22 марта: что известно

05:26, 22 марта 8 ракетных ударов враг нанес по Запорожью. Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома. Информацию о пострадавших уточняем, – ОВА. 05:21, 22 марта За последние несколько минут ВС сообщили о ракете Х-47М2 "Кинжал" на Днепр, ракету в Черкасской области направлением на Умань, ракеты на границе Черниговской и Полтавской областей по направлению на Киев и ракеты на Кривой Рог. Плюс зафиксирован взлет еще двух МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. 05:15, 22 марта Мониторы пишут, на Запорожье очень много всего – баллистика, с Ту-95, с Ту-22, "Кинжалы". Днепр также под угрозой.



В некоторых районах Запорожья пропал свет, так же в Харькове, где еще и проблемы с водоснабжением. 05:07, 22 марта Ракеты летели на Кривой Рог, там раздавались взрывы, и снова на Кременчуг, и еще баллистика на Запорожье – ПС пишут о Х-22, там тоже слышны взрывы.



Так же есть Х-22 в Донецкой области, направление на запад. И снова на Сумщине фиксируют ракеты, также крылатая ракета в Кировоградской области в направлении Черкасс.



Не забываем, что не все "Шахеды" сбили, опасность есть практически во всех областях! 04:56, 22 марта Ракета на Харьковщине, на Кременчуг и на Павлоград, пишут Воздушные силы. Целей много. В то же время Харьков атаковали баллистикой, фиксировали около 15 взрывов. "В городе проблемы со светом – враг целится по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых прилетов", – сообщил мэр. Воздушная тревога продолжается по всей Украине. 04:47, 22 марта Первые ракеты залетели – через Сумскую область, также в сторону Кривого Рога. Плюс зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, могут быть еще вылеты "Кинжалов". 04:23, 22 марта Мониторинговые каналы сообщили о взлете дополнительно четырех Ту-22м3 с аэродрома "Моздок" в Северной Осетии в России. Эти самолеты могут применить особо опасные ракеты Х-22.



Впрочем, от них угрозу пока не фиксируют. А вот Ту-95, вероятно, осуществили пуски всем составом – их насчитали, напомним, 13. 03:34, 22 марта Воздушные силы сообщили о пуске крылатых ракет с Ту-95 из региона Каспийского моря. перед тем мониторинговые каналы уже пили, что эти самолеты двинулись к пусковым рубежам.

Не игнорируйте сигналы тревоги и прячьтесь в укрытие! Если такой возможности нет, применяйте правило двух стен. Находитесь в безопасности до отбоя. И не снимайте работу ПВО! Официальную и важную информацию о ходе атаки врага и о ее последствиях читайте в нашем телеграме

Обратим внимание, что этой же ночью происходила масштабная атака на Украину с применением дронов-камикадзе типа "Шахед".

Мониторы насчитали более трех десятков БпЛА, которые двигались в нашем небе.

Об особой опасности сообщали в Одессе и области, а также на Львовщине и других западных областях.

Воздушная тревога охватила почти все регионы за редкими исключениями – еще до информации об угрозе пусков крылатых ракет.

Кроме того, около 4 утра с юга враг применил баллистическое вооружение по Запорожской области. В ОВА сразу же написали о взрыве в Запорожье, без подробностей. Баллистикой ближе к 5 утра обстреливали также Харьковскую область.