Ночная атака России на Украину: Генштаб уточнил количество запущенных и сбитых вражеских целей

Генеральный штаб ВСУ сделал важное уточнение относительно последней ночной атаки российских оккупантов на Украину. Также там сообщили об успехах нашей ПВО в течение суток.

Российские оккупанты во время ночной атаки по Украине 23 июня выпустили 14 крылатых ракет Х-101/Х-555. Также враг запустил 3 дрона-камикадзе Shahed-136/131. Кроме этого, захватчики выпустили в сторону Запорожья 4 ракеты С-300.

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Какие успехи наших защитников

В Генштабе ВСУ сообщили, что наши защитники сбили все 14 крылатых ракет. Также были уничтожены 2 "Шахеда".

В течение суток наше ПВО уничтожило и другие вражеские цели. Благодаря зенитному ракетному подразделению Воздушных сил Россия потеряла ударный вертолет Ка-52. Также были уничтожены 7 российских разведывательных беспилотников.

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов. Наши ракетные войска и артиллерия ударили по 4 районам, где находилась живая сила и техника России. В результате ВСУ поразили 1 вражеское средство ПВО, 2 средства РЭБ и 12 артиллерийских подразделений, которые находились на огневых позициях.

Подробности ракетной атаки России 23 июня