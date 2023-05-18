Дискуссии – опасны: в Воздушных силах опровергли вражеские вбросы о размещении ПВО
Спикер Воздушных сил ВСУ прокомментировал последний массовый ракетный обстрел, который совершила Россия. Игнат отреагировал на дискуссии в интернете по поводу размещения нашей ПВО и объяснил, что нельзя делать.
Юрий Игнат отреагировал на последнюю ракетную атаку России и ее обсуждение. В эфире телемарафона он объяснил, что украинцам делать не стоит, передает 24 Канал.
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Какая ситуация с ПВО в Украине
Полковник Воздушных сил ВСУ отреагировал на вбросы о том, что противовоздушная оборона якобы защищает только Киев. Игнат опроверг российские фейки и назвал дискуссии о размещении ПВО на территории Украины опасными.
Он успокоил украинцев и подчеркнул, что военное руководство знает, где, кого, чем и сколько атакуют, и соответственно распределяет силы. По его словам, сейчас столицу россияне атакуют чаще.
Также Игнат отметил мощное направление работы украинских защитников на Юге, Севере и Востоке. Кроме этого, он выступил за усиление ПВО в Украине с помощью западных союзников. Наше государство нуждается в большей поддержке, чтобы противостоять ракетным атакам захватчиков.
Почему не стоит снимать работу ПВО
Еще Игнат прокомментировал инциденты с задержанием лиц, которые "светили" работу украинских защитников, а затем извинялись и говорили, что делали это не намеренно. По его мнению, следует чаще обращаться к сознанию людей и объяснять им, к каким последствиям может привести съемка работы ПВО. Он выступал за принятие мер, которые позволят прекратить поставки врагу информации в режиме онлайн.
Также спикер Воздушных сил призвал всех беречь себя и своих родных. Он напомнил, что даже во время успешного воздушного боя ракетные обломки падают на землю. Это приводит к воспламенению зданий, а также к травмированию людей и даже смертям.Обратите внимание! Недавно представитель СБУ Артем Дехтяренко напомнил, что фотографировать или снимать на видео работу ВСУ запрещено. То же касается кадров с последствиями прилетов. По его словам, публикация таких материалов расценивается как корректировка вражеского огня и преступление.
Больше о защите украинского неба
- Во время своего последнего выступления Игнат прокомментировал информацию западных СМИ о якобы повреждении ЗРК Patriot. Также он сделал интересный намек.
- Россияне уже в 9-й раз атакуют Киев в течение одного месяца. Наталья Гуменюк рассказала об особенностях ракетной атаки 18 мая. Представитель ОК "Юг" объяснила, как оккупанты пытались перехитрить ВСУ.
- Недавно в ГУР отреагировали на съемку работы нашей ПВО. По поводу этого разведка обратилась к украинцам с призывом.