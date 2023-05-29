Незнакомая киевлянка пригласила в свою творческую мастерскую: Тизенгаузен рассказал, как пережил обстрел

Во время массированных российских атак украинцы проявляют особое неравнодушие ко всем рядом. Так, незнакомая киевлянка пригласила людей в свою творческую мастерскую, чтобы пересидеть обстрел 29 мая.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, история свидетельствует о том, насколько особые люди живут в Украине.

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"Баллистический обстрел застал меня на улице – мы с женой только с собакой вышли. Начало бахкать так, что люди побежали. Я тоже – собаку под мышку и побежал", – поделился Тизенгаузен.

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Он нашел какую-то арку, а там рядом открылась дверь, из которой вышла приятная женщина и сказала: "Все сюда". Оказалось, что вниз по лестнице расположена творческая мастерская Кати (так звали незнакомку) и ее мужа. Все выпили кофе и пообщались на разные темы, после чего договорились поддерживать связь.

Россияне в панике

Тизенгаузен убежден, что увеличение количества обстрелов со стороны России свидетельствует о панике во вражеских рядах перед наступлением Украины.

"Такого не было давно – чтобы и ночью, и утром были обстрелы. Такое ощущение, что это уже истерические потуги. Все бросили в бой – и дроны, и ракеты, чтобы попытаться сорвать контрнаступление", – подытожил политтехнолог.

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