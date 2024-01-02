Почему в Киеве возникли перебои со светом и водой: в КГВА объяснили

Россия утром 2 января массированно атаковала Киев ракетами различного типа. Во время вражеского обстрела в столице начались проблемы со светом и водоснабжением.

Отключение электроэнергии и воды могли находиться в нескольких районах Киева. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов, передает 24 Канал.

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В части Киева исчезал свет и вода

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Шаманов отметил, что в некоторых районах могли выключать свет и воду. В то же время он заверил, что это произошло не из-за попадания российских ракет в энергообъекты.

Это превентивные отключения. И из-за отключения электросетей могли быть перебои, в частности, и с водой,

– сказал он.

Спикер КГВА также подчеркнул, что электро и водоснабжение для жителей столицы в скором времени возобновится.

По перебоям с мобильной связью Шаманов сказал, что не слышал такой информации. Однако отметил, что из-за проблем с энергоснабжением могли возникнуть проблемы и со связью.

Россияне снова массированно атаковали Киев