Стальные нервы: в сети показали видео, как мужчина спокойно реагирует на удары по Киеву

Россия в понедельник, 8 июля, обстреляла Киев. В сети показали видео с камеры наблюдения, как люди реагировали на звуки взрывов.

На нем видно, как чрезвычайно сдержанный мужчина реагирует на ситуацию. Он спокойно наблюдал за обстрелом из окна магазина, пишет 24 Канал.

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Предполагают, что мужчина является военным

На кадрах видно, как человек сдержанно реагировал на обстрел, который, похоже, был рядом.

Люди, что были в магазине, побежали прятаться в подсобное помещение. От взрывной волны со стеллажей посыпался товар. Лишь впоследствии мужчина также присоединился к остальным посетителям магазина.

В сети поговаривают, что герой этой записи – военный.

Добавим, что в тот день, 8 июля, столица оказалась под циничным ракетным обстрелом России. По состоянию на утро 10 июля известно о 33 погибших. Среди них есть 5 детей. Всего пострадал 121 человек, в частности, 10 детей. Сейчас госпитализированными остаются 38 пострадавших жителей, 6 из них – в тяжелом состоянии.

На всех локациях продолжается разбор завалов. Есть места, где до сих пор работает тяжелая техника. В общем разрушения зафиксированы в 7 районах Киева.

Мужчина спокойно реагирует на взрывы в Киеве: смотрите видео