Ракетная атака на Киев: есть попадание на Подоле, повреждена газовая труба

2 января 2024, 08:05
Читати новину українською

Киев находится под ударом с самого утра 2 января. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях попадания ракет.

С самого утра 2 января россияне подняли рекордное количество бортов МиГ. Большинство ракет направлено на Киев и Харьков.

Смотрите также Взрывы в Киеве: обломки ракет упали на крышу многоэтажки, склады и в парке

Что известно 

В Подольском районе предварительно попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры,
– написал Виталий Кличко в 8:02.

Известно, что на Подоле повреждена газовая труба. На место попадания направляются все службы, отметил мэр.

Еще по состоянию на 8 утра известно, что в некоторых районах временно отсутствует давление в водопроводной сети.

Какая ситуация в Киеве

  • Из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах, предупредили в КГВА.
  • В городе известно о попаданиях. В результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе, Печерском районе (там упало на жилые дома), Оболонском районе, Подольском и предварительно Святошинском.
  • Возможны повторные пуски ракет. Будьте в укрытиях!

Автор: Ірина Чеботнікова