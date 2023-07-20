В домах взрывной волной снесло крыши, самому маленькому пострадавшему нет и года, – мэр Николаева

В Николаеве после ночной атаки россиян 20 июля продолжают разбирать завалы жилых домов. Часть людей госпитализировали, одна женщина пропала без вести.

Об этом 24 Каналу сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич. Ракеты попали в жилые кварталы центрального района города.

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65 жилых домов повреждены – это окна, двери, балконы; из них два – почти полностью разрушены. В некоторых домах взрывной волной снесло крыши, они нуждаются в срочном ремонте,

– прокомментировал мэр.

Вторая ракета попала в автогаражный кооператив, там обошлось без человеческих жертв, но сгорели автомобили и гаражи. Повреждены также три учебных заведения, медицинское учреждение и административное здание.

Девять человек госпитализировали

Спасателям удалось вывести из горящих домов 30 человек, еще девять человек были госпитализированы.

Среди госпитализированных есть дети, самому младшему нет и года. Из-под завалов извлекли тело одного мужчины, поиски продолжаются, ведь еще одна женщина не выходит на связь и может находиться под обломками,

– сообщил Александр Сенкевич.

Людям предлагают временное жилье

Большинство людей, если есть такая возможность, остаются в своих домах, остальным предлагают временное жилье.

"Только небольшое количество жителей хотят переселяться, у кого состояние жилья не позволяет остаться дома – предлагаем специальные шелтеры. Обустраиваем, обеспечиваем едой, предоставим помощь всем, кто в ней нуждается", – заверил городской голова.

В результате ракетной атаки в Николаеве повреждены 65 домов: смотрите видео

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