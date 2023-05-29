"Могут быть взрывоопасными": в полиции попросили не подходить к обломкам ракет

После ночной ракетной атаки России на Украину в некоторых городах остались обломки вражеских ракет. В полиции напомнили, что приближаться к ним не стоит, они могут взорваться.

Андрей Небытов, начальник главного управления национальной полиции в Киевской области, объяснил, что нужно делать в случае обнаружения обломков ракеты. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Почему нельзя трогать обломки ракет

По словам Андрея Небытова, обломки ракет могут взорваться в любой момент, поэтому касаться их строго запрещено. В частности, говорится о тех кусках вражеских снарядов, что упали на проезжую часть в Оболонском районе Киева.

Если вы обнаружили обломки, обязательно предоставьте информацию в специальные службы или по линии "102". По возможности ограничить доступ посторонних к этим объектам и дождаться полицейских. Дальше уже специалисты сделают свое дело,

– сообщил он.

Небытов также объяснил, куда обломки ракет отдают потом: некоторые из них становятся вещественными доказательствами преступлений России против Украины. Другие могут передавать ВСУ, если какие-то подразделения попросят предоставить их для экспертизы.

"Если есть основание или желание или заинтересованность определенных подразделений изучить эти обломки, то, конечно, предоставляется им доступ. И они делают выводы – как и что применялось, при каких обстоятельствах и как этому противодействовать", – заявил Андрей Небытов.

Напомним, враг атаковал Украину ракетами и днем 29 мая. Предварительно в ВСУ заявили, что столицу оккупанты обстреляли "Искандерами" с севера.

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