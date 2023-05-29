Андрій Нєбитов, начальник головного управління національної поліції в Київській області, пояснив, що треба робити у випадку знаходження уламків ракети. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Чому не можна чіпати уламки ракет
За словами Андрія Нєбитова, уламки ракет можуть вибухнути будь-якої миті, тому торкатися їх суворо заборонено. Зокрема, мовиться про ті шматки ворожих снарядів, що впали на проїжджу частину в Оболонському районі Києва.
Якщо ви виявили уламки, обов'язково надайте інформацію до спеціальних служб або за лінією "102". За можливості обмежити доступ сторонніх осіб до цих об'єктів і дочекатися поліцейських. Далі вже фахівці зроблять свою справу,
– повідомив він.
Нєбитов також пояснив, куди уламки ракет віддають потім: деякі з них стають речовими доказами злочинів Росії проти України. Інші ж можуть передавати ЗСУ, якщо якісь підрозділи попросять надати їх для експертизи.
"Якщо є підстава, або бажання, або зацікавленість певних підрозділів вивчити ці уламки, то, звичайно, надається їм доступ. І вони роблять висновки – як і що застосовувалося, за яких обставин і як цьому протидіяти", – заявив Андрій Нєбитов.
Нагадаємо, ворог атакував Україну ракетами і вдень 29 травня. Попередньо у ЗСУ заявили, що столицю окупанти обстріляли "Іскандерами" з півночі.
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