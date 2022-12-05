Новая массированная ракетная атака россиян на Украину: все о взрывах и работе ПВО

После полудня 5 декабря Россия начала очередную массированную атаку по городам Украины. На всей территории государства сразу объявили воздушную тревогу и привели к боевой готовности системы противовоздушной обороны.

Это уже далеко не впервые, когда враг запускает ракеты из Черного и Каспийского морей, с целью уничтожить критическую инфраструктуру Украины. В этом материале 24 Канал собрал все, что известно о массированном обстреле оккупантами энергосистемы нашего государства в понедельник, 5 декабря.

Читайте также Огневой террор продолжается, но оккупантам дают отпор: карта боевых действий на 5 декабря

Ситуация в регионах: как работает ПВО

Как отметил спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат, атак может быть несколько, чтобы рассредоточить ракеты по всей Украине. Об этом он сказал в эфире национального марафона и еще раз констатировал, что главная цель врага – объекты, которые снабжают украинцев светом.

О взрывах уже сообщали в следующих областях:

Глава Полтавской ОВ отметил, что сработали системы противовоздушной обороны. В частности, в Кременчуге журналисты "Общественное" сообщали о взрывах.

В Харьковской области местные слышали повторные взрывы, кроме того, по предварительной информации, ПВО сработало в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской и Запорожье.

Глава Николаевской ОВА заверил, что наша авиация способна творить чудеса – по меньшей мере три ракеты уже сбили над областью по состоянию на 14:20. Менее чем через час он предупредил жителей о второй и третьей волнах ракетных атак и призвал оставаться всех в укрытиях.

В то же время власти Львовщины опровергли информацию о прилетах и работе ПВО. В 15:00 Максим Козицкий в своем телеграм-канале написал, что "в области тихо", а слухи о том, что "в Бориславе слышали взрывы", – неправда.

Проблемы со светом в областях Украины

СМИ отмечают, что вся Сумщина полностью без электроснабжения на 14:40. Экстренное аварийное отключение власти вынуждены были применить, чтобы обеспечить стабильную работу энергетической системы.

Также известно, что часть Кривого Рога без света, а в один из районов города уже организован подвоз воды. Об этом заявил глава военной администрации Вилкул. В Житомире и некоторых населенных пунктах области частично пропал свет.

Инфоксводоканал написал, что в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует практически во всех районах города.

" Николаевоблэнерго" констатировало, что из-за возможности ракетных обстрелов, поступила команда по снижению нагрузки на энергосистему. Поэтому пришлось отключить от электроснабжения все 10 очередей графиков стабилизационных отключений.

Запорожье: россияне попали в жилые дома

По состоянию на 15.00 наиболее критическая ситуация в Запорожье. Вражеская ракета прилетела в село Новософиевку, в результате чего ранены и даже погибли. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко написал, что 2 человека погибли и 2 ранены, однако информация уточняется.

Разрушены несколько частных домов, травмированы. ГСЧС и скорая уже работают на месте происшествия,

– сообщил он.