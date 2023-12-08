В Минэнерго ответили, повлияла ли ракетная атака на работу энергосистемы

Украина – в ожидании массированных атак на энергоинфраструктуру со стороны России и отключения света. В правительстве сказали, повлиял ли последний обстрел на ситуацию в энергетике.

В ночь на пятницу, 8 декабря, российские оккупанты выпускали ракеты по нашему государству. Впоследствии в эфире национального телемарафона заместитель министра энергетики Светлана Гринчук ответила, привела ли эта атака к проблемам в энергетической отрасли, – информирует 24 Канал.

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Обстрел Украины и последствия для энергетики

По словам чиновницы, нет информации о пострадавших энергообъектах в результате этого обстрела. Однако ранее захватчики атаковали теплоэлектростанции в прифронтовых районах.

Что касается сегодняшней утренней ракетной атаки. У нас нет сообщений о повреждении энергообъектов. Однако вы знаете, что в предыдущие дни были повреждены ТЭС на Востоке Украины в прифронтовых областях,

– заявила Гринчук.

Замглавы Минэнергетики констатировала, что два энергоблока выпали из работы на соответствующих тепловых станциях – проходят ремонтные работы. В то же время, очередная интенсивная атака на энергоинфраструктуру может начаться в любой момент.

Восстановление продолжается. Надеемся, что как можно быстрее сможем их (энергоблоки – 24 Канал) вернуть к работе. Каждый день ожидаем и готовимся к непредсказуемому поведению нашего врага.

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