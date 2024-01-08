Количество пострадавших в Запорожье в результате атаки выросло: продолжаются спасательные работы
Российские захватчики 8 января совершили массированный ракетный обстрел по территории Украины. В конце концов стало известно, что в результате атаки есть пострадавшие в Запорожье.
Пока известно о четырех пострадавших. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
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Атака по Запорожью
В 07:00 Запорожье проснулось от ракетного удара российских захватчиков. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало всего 5 взрывов.
В Запорожской ОВА сообщали о попадании ракет в жилые районы. В частности, на открытых территориях и рядом с домами.
По состоянию на 08:00 сообщили о двух пострадавших — мужчине и женщине. На местах работают оперативные и спасательные службы.
Впоследствии в 08:34 в Запорожской ОВА сообщили об отбое воздушной тревоги.
По состоянию на 09:29 количество пострадавших возросло до четырех человек.
В 10:14 Юрий Малашко в эфире телемарафона рассказал, что количество пострадавших увеличилось до пяти. Один человек находится в тяжелом состоянии.
У нас уже 5 пострадавших – четыре мужчины и одна женщина,
– отметил глава Запорожской ОВА.
В результате атаки выбиты окна в девяти многоэтажных домах, а также повреждены пять зданий частного сектора. Сейчас на местах работают коммунальные службы.
Атака России по территории Украины: что известно
- Утром 8 января под ударом российских ракетных обстрелов оказался Новомосковск в Днепропетровской области. Там раздалась серия мощных взрывов. Известно, что враг атаковал область баллистическими ракетами, а также "Кинжалом". Взрывной волной перевернуло проезжавшую мимо маршрутку. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак добавил, что в результате атаки повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка и авто. Известно, что есть пострадавшие.
- В то же время в результате вражеской атаки в Хмельницком раздалось по меньшей мере 6 взрывов. Заместитель начальника Хмельницкой ОВО сообщал, что в области работала противовоздушная оборона. На месте происшествия находятся все необходимые службы.
- Оккупанты также нанесли 4 удара по Харькову. Взрывы в городе раздались около 7 утра. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что одна из ракет попала в частный дом в городе Змиев. Также на месте атаки зафиксировали возгорание. Известно о двух пострадавших и одной погибшей.
- Кроме того, известно о попадании в Кривом Роге. В результате атаки повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов. Известно, что 58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он находится в стабильном состоянии.