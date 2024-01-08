Количество пострадавших в Запорожье в результате атаки выросло: продолжаются спасательные работы

Российские захватчики 8 января совершили массированный ракетный обстрел по территории Украины. В конце концов стало известно, что в результате атаки есть пострадавшие в Запорожье.

Пока известно о четырех пострадавших. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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Атака по Запорожью

В 07:00 Запорожье проснулось от ракетного удара российских захватчиков. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало всего 5 взрывов.

В Запорожской ОВА сообщали о попадании ракет в жилые районы. В частности, на открытых территориях и рядом с домами.

По состоянию на 08:00 сообщили о двух пострадавших — мужчине и женщине. На местах работают оперативные и спасательные службы.

Впоследствии в 08:34 в Запорожской ОВА сообщили об отбое воздушной тревоги.

По состоянию на 09:29 количество пострадавших возросло до четырех человек.

В 10:14 Юрий Малашко в эфире телемарафона рассказал, что количество пострадавших увеличилось до пяти. Один человек находится в тяжелом состоянии.

У нас уже 5 пострадавших – четыре мужчины и одна женщина,

– отметил глава Запорожской ОВА.

В результате атаки выбиты окна в девяти многоэтажных домах, а также повреждены пять зданий частного сектора. Сейчас на местах работают коммунальные службы.

Атака России по территории Украины: что известно