Ракетная опасность: в ряде областей звучит воздушная тревога
В Киеве и ряде областей днем 1 июля прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
Угроза была непосредственно для Севера и Востока Украины. 24 Канал призывал жителей областей, где была объявлена воздушная тревога находиться в укрытиях, ведь это могло спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
В северных областях объявили отбой воздушной тревоги. Тревоги продолжают звучать в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковский и Луганской областях. Воздушную тревогу объявили еще и в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на Юго-Востоке и угрозу применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В северных областях объявили отбой воздушной тревоги. Тревоги продолжают звучать в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковский и Луганской областях.
Воздушную тревогу объявили еще и в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на Юго-Востоке и угрозу применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Воздушная тревога в Киеве и ряде областей прозвучала в 11:36. Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного обстрела.
Ракетная опасность для северных областей, где объявлена воздушная тревога!
– написали военные.
Между тем мониторинговые телеграм-каналы пишут, что у границы с Украиной на Северо-Востоке летают вражеские Су-34. Поэтому есть угроза пусков ракет типа Х-59.
Мониторы также сообщали о возможном движении вражеских ракет в направлении Полтавской области. Однако впоследствии вражеские цели прекратили свое существование.
В 11:56 для Киева и Киевской области объявили отбой воздушной тревоги. В то же время в других областях сирены еще продолжали звучать.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!", – предупредили Воздушные силы.
Уже в 12:03 в Миргородской громаде были слышны звуки взрывов. Об этом Суспильному сообщили местные жители.
Воздушная тревога в Украине 1 июля / Скриншот 24 Канала
Россия 30 июня пустила ракеты по Киеву
- Вечером 30 июня в Киеве и ряде областей также раздавалась воздушная тревога. Воздушные силы сообщили, что, вероятно, оккупанты запустили крылатую ракету с Севера.
- Впоследствии в самом Киеве услышали взрыв. Там по вражеским целям отработала украинская противовоздушная оборона.
- Обломки вражеских ракет также упали на 14-этажный дом в Оболонском районе города. К медикам обратились 5 пострадавших женщин с острой реакцией на стресс.
- В Киевской городской военной администрации отметили, что эта атака отличалась от предыдущих. Поэтому, как отметил глава КГВА Сергей Попко, враг может испытывать новые тактики.