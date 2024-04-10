Оккупанты готовятся к новым ударам: в Воздушных силах сказали, что об этом свидетельствует

В течение определенного промежутка времени россияне не наносили массированных ракетных ударов по Украине. Воздушные Силы убеждены, что враг накапливает вооружение и готовится к новым атакам.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных Сил Илья Евлаш. Российская армия сейчас проводит комплекс мероприятий по подготовке к новому террору гражданских.

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Подготовка к ударам

Илья Евлаш отметил, что Россия действительно проводит подготовку и накапливает ракеты. Однако оккупанты сейчас атакуют Украину другим вооружением, которого у них достаточно – речь идет о "Шахедах". Также враг проводит и другие мероприятия.

В том числе противник проводит разведку для выявления тактики действий, мест размещения стационарных систем. Поэтому мы должны постоянно маневрировать, постоянно перебрасывать с места на место и маневрировать на наиболее угрожающих направлениях,

– сказал Евлаш.

Представитель Воздушных Сил объяснил, что речь идет о местах, где есть угроза применения ракет или беспилотников, которые нацелены на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Атаки на Украину