"Атеш" обнаружил склады ракет россиян в оккупированном Севастополе: известны точные координаты

Партизаны из "Атеш" продолжают работать на временно оккупированных территориях, нанося вред российским захватчикам. На этот раз движение сопротивления обнаружило координаты российских складов в аннексированном Севастополе.

На этих складах оккупанты хранят свои ракеты. Все координаты уже передали соответствующим украинским спецслужбам.

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"Атеш" обнаружил склады оккупантов в Севастополе с ракетами

Агенты партизанского движения отметили, что имели возможность попасть на склад ракетного вооружения возле аэродрома Бельбек в оккупированном Севастополе.



"Атеш" обнаружил склады с ракетами россиян в Севастополе / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Именно здесь хранятся ракеты Р-73, Р-27, Р-37 и другое вооружение, которое используют оккупанты для нанесения ударов по мирным городам Украины,

– отметили в "Атеше".

В движении сопротивления также отметили, что россияне обустроили фальшивые склады как обманку для Сил обороны Украины. Однако агентам "Атеш" о них известно, и всю информацию уже передали соответствующим людям.



"Атеш" передал координаты складов в Севастополе соответствующим лицам / Фото из телеграм-канала "Атеш"

"Атеш" проводит активную деятельность на оккупированных территориях

Агенты "Атеша" задокументировали прибытие военной техники оккупантов на железнодорожную станцию Симферополь-Грузовой. По словам партизан, россияне эту технику планируют отправить на передовую, чтобы поражать наши войска.

Партизаны из "Атеша" также совершили диверсию на железной дороге в Московской области, подожгли релейный шкаф на одной из станций. Ожидается, что этот акт саботажа будет иметь значительные последствия для военных поставок в этом регионе.

"Атеш" также обнаружил, что оккупанты используют руины "Азовстали" для размещения своих боевых самолетов. Оттуда воздушные суда привлекают на выполнение боевых вылетов.

Агенты "Атеш" ранее сообщали о значительном присутствии в Мариуполе лиц азиатского происхождения. В состав группы входили удмурты и чуваши, которых видели, как их перевозили в военном транспортном средстве в направлении города.

Также "Атеш" фиксировал прибытие оперативных групп ФСБ из Москвы в Джанкой. Одним из приоритетов их деятельности называют работу в подполье из-за исчезновения нескольких российских военных в городе.

В "Атеше" призвали присоединяться к движению сопротивления и сражаться за свободный Крым. До этого надо написать координатору партизанского движения: @Crimean_coordinator.