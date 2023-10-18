Есть определенные признаки подготовки ракетных ударов: как могут происходить массированные атаки врага

Уже почти месяц как Россия не наносила массированных ударов со стратегических бомбардировщиков по энергообъектам Украины. В то же время для этого сложилось "идеальное время" в Украине: сократился световой день, наступают холода и начался отопительный сезон.

Военный эксперт Сергей Грабский сказал 24 Каналу, что как только в Украине похолодает окончательно, стоит ожидать массированных ракетных атак от России.

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Должны всегда быть готовы к атакам врага

По сравнению с прошлым годом украинская система противовоздушной обороны усилена. И враг может не иметь такого количества пусковых установок воздушного и морского базирования, чтобы нанести массированный удар всеми имеющимися силами и средствами.

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Поэтому может быть определенная дозировка в пусках ракет – это 20, 30, 50 ракет одновременно. Но такие удары могут наноситься с определенной периодичностью под прикрытием большого количества дронов-камикадзе или даже имитаторов ракет,

– отметил военный эксперт.

Военный эксперт предположил, когда возможны массированные удары россиян по Украине: смотрите видео

А потому украинцы должны всегда быть готовы к атакам врага. Они могут произойти в любой день, поэтому нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги. Именно государство несет ответственность за жизнь граждан, поэтому решение об объявлении воздушной тревоги принимается, когда есть действительно признаки угрозы.

"Мы не знаем, что на уме у российского генералитета и какие приказы они получат от своего руководства, но определенные признаки подготовки ракетных ударов уже наблюдаются – в частности, происходят маневры самолетов с выходом в возможные районы пуска", – подчеркнул Сергей Грабский.

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17 октября в некоторых областях нашей страны примерно в 16:14 начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. По сообщению Воздушных сил Украины, была угроза применения баллистического вооружения.

В 17:23 был объявлен отбой воздушной тревоги в большинстве областей. Однако в Донецкой и Запорожской областях отбоев не было, ведь там в то время была угроза из-за активности тактической авиации россиян.

В то же время с 21 сентября враг не наносил по Украине массированных ударов дальнобойными ракетами. Эта пауза, по словам спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, возникла из-за того, что враг не может интенсивно применять дальнобойные ракеты. Ведь тогда им приходится брать их из стратегического неприкосновенного запаса. Собственно, оккупанты уже долгое время используют ракеты именно из неприкосновенного запаса.