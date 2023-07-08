Несмотря на дефицит "Искандеров": Игнат объяснил, почему россияне продолжают бить по гражданским объектам

Была информация, что оккупанты якобы имеют дефицит "Искандеров" и перешли критическую границу в 30%. Несмотря на это, они и дальше продолжают бить ими по гражданским объектам.

Но россияне будут бить по всему, чему только можно. Об этом 24 Каналу заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Чтобы сломать войско, нужно в целом сломать украинский народ. Почему бьют по объектам критической инфраструктуры? Народ и армия – едины. Благополучие народа и безопасность зависит от войска", – подчеркнул Игнат.

Почему россияне продолжают бить по гражданским объектам: смотрите видео

Так и войско формируется и зависит от поддержки народа. Поэтому оккупанты и будут бить по военным, гражданским объектам и объектам инфраструктуры. Также враг может поражать объекты снабжения, транспортного сообщения. К примеру, мосты и плотины.

Это влияет на всех нас с вами. Они имеют определенный перечень потенциальных объектов, которые должны поражать,

– отметил спикер Воздушных сил ВСУ.

Но, к счастью, у врага нет достаточно ракет для того, чтобы поразить все эти объекты.

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