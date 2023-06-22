Демонстративный террор: у Зеленского сказали, могут ли ракетные атаки повлиять на финал войны
Россия открыто воюет с гражданским населением Украины, обстреливая населенные пункты сотнями ракет и дронов-камикадзе ежемесячно. Эта тактика не поможет оккупантам победить.
Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, Россия использует всю свою ракетную технику – и баллистику, и гиперзвук, и крылатые ракеты против гражданской инфраструктуры Украины.
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Это делается совершенно осознанно. Ведь Россия хочет уничтожить объекты, позволяющие стране нормально и комфортно жить в 21 веке.
Это инструмент войны – разрушение объектов, не позволяющих стране жить в 21 веке. То есть Россия пытается превратить Украину в Россию в буквальном смысле этого слова. Чтобы мы имели точную такую же неряшливую страну, каковой и всегда была Россия,
– заметил Подоляк.
Россия хочет повлиять на Запад
Как подчеркнул Подоляк, ракетные удары должны продемонстрировать миру, что Россия – абсолютный "беспределщик". Так они хотят убедить некоторые западные элиты, что нужно заставить Украину идти на переговоры с Кремлем. Однако этого не будет.
Если война завершится несправедливо – в Украины нет суверенитета. Не надо иметь иллюзий, что мы сможем о чем-то договориться. В 2014 году мы существенно потеряли суверенитет, который Россия продолжала надгрызать. Постоянно говорила: "бирайте Донбасс на наших условиях. Это должна быть наша территория в составе вашей страны, которая будет доминировать с точки зрения внешней политики",
– заметил Подоляк.
Россия и сейчас пытается получить контроль над суверенитетом Украины и превратить нас во что-то похожее на Беларусь.
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Даже такие ракетные атаки не влияют на Украину. Все понимают, как должна завершиться война и что нужно для этого сделать. Впрочем, иногда такие действия России влияют на отдельные сообщества, распространяющие мифы о "непобедимости" оккупантов. После этого они сразу пытаются склонить Украину к переговорам.
Я сегодня услышал "красивую" бразильскую концепцию, что нужно садиться, договариваться и идти на какие-то уступки друг другу. Я не совсем понимаю… Какая уступка, если война идет не на нейтральной территории, а исключительно на территории Украины путем убийства ее гражданского населения? Когда вы это предлагаете, вы предлагаете не только капитуляцию Украины – вы предлагаете миру отказаться от международного права, – подчеркнул Подоляк.
Контрнаступление ВСУ: коротко
- В Украине неоднократно отмечали, что готовы идти на переговоры только после того, как Россия полностью покинет временно оккупированные территории. Другого варианта быть не может.
- Сейчас Украина активно готовится к контрнаступлению. На фронте продолжаются как оборонительные, так и наступательные операции. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что контрнаступление – не голливудский фильм, поэтому не стоит ожидать скорых результатов.
- Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам – читайте в материале 24 канала.